L’ Expo Idéale a Como: una mostra work in progress collettiva

Un’Expo Idéale è uno spazio creativo in divenire ispirato alla pratica artistica e alla filosofia del celebre illustratore e autore per l’infanzia Hervé Tullet. Con semplici suggestioni, parole e gesti artistici, raccolti in una vasta produzione di albi, giochi e video-laboratori, l’artista invita a sprigionare la propria immaginazione con i suoi strumenti preferiti: colori, carta, pennelli, forbici e molto altro, guidando il pubblico a mettere in scena una mostra imprevedibile e collettiva… che non ha mai fine.

Dal 25 marzo al 13 maggio, a Como, l’irresistibile spirito creativo dell’Expo Idéale travolgerà gli spazi della Biblioteca Paolo Borsellino e dello Spazio Natta, colorandoli delle opere realizzate da bambine e bambini provenienti da tutta la provincia di Como e da tutti coloro che avranno voglia di mettersi in gioco dipingendo, strappando, tagliando e incollando.

I laboratori che porteranno alla composizione della mostra sono ispirati ad alcune delle più celebri creazioni dell’artista francese. Saranno condotti dalle atelieriste di Associazione Luminanda in collaborazione con il corso magistrale di scienze della formazione primaria dell’Università degli Studi Milano Bicocca e due classi quarte del Liceo Statale Teresa Ciceri di Como - Liceo delle Scienze Umane.

Accanto ai laboratori proposti alle scuole dell’infanzia e primarie, il progetto prevede anche due incontri aperti a famiglie e bambini il 29 aprile dalle 14:30 alle 16:30 e il 6 maggio dalle 10:00 alle 12:00.

L’idea di questa mostra work in progress per la città di Como è nata durante il periodo delle restrizioni dovute alla pandemia con l’obiettivo di offrire un’opportunità di incontro e condivisione per creare bellezza e immaginazione: un gesto di cura per la collettività.

Come una pagina bianca da riempire di emozioni ed esperienze, la mostra vuole essere anche un’occasione per celebrare l’importanza di accogliere la semplicità generativa del gioco, concedendosi lo spazio per tornare bambini. Fin dall’ingresso in biblioteca sarà infatti possibile immergersi in una composizione di geometrie, superfici e colori che ricalcano il potenziale visivo dei libri di Hervé Tullet, amati da generazioni di grandi e piccoli.

L’Expo Idéale avrà inizio sabato 25 marzo alle ore 17:00 con un’azione artistica che coinvolgerà liberamente il pubblico a realizzare le prime opere da allestire a Spazio Natta e culminerà con una performance partecipata che si terrà nel pomeriggio di sabato 13 maggio in occasione del suo finissage. Un grande evento condiviso si estenderà oltre i confini degli spazi espositivi invadendo le strade della città e invitandola a brandire pennelli, tempere e carte per manifestare la forza liberatrice del creare insieme.

La mostra, curata da Associazione Luminanda, è realizzata all’interno del progetto eARTh bOOk, promosso da Luminanda APS, Cooperativa Ecofficine, Biblioteca Paolo Borsellino - Comune di Como e cofinanziato da Fondazione Cariplo sul bando “Per il libro e la lettura” 2020 ed è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’artista e di Franco Cosimo Panini Editore S.p.A.

Expo Idéale sarà visitabile durante gli orari di apertura della biblioteca e dal martedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 a Spazio Natta.

Per informazioni e prenotazioni: segreteria.luminanda@gmail.com

L’artista

Hervé Tullet è un artista multidisciplinare, performer e rinomato autore di libri per bambini con oltre 75 titoli acclamati a livello internazionale. Gestisce anche laboratori interattivi su larga scala che coinvolgono fino a 1000 persone, adulti e bambini, in biblioteche, scuole, centri d'arte e musei di tutto il mondo.

Dal 2015 al 2020, Tullet ha vissuto a New York dove si è concentrato sulla sua arte. È apparso in eventi, spettacoli e letture in sedi prestigiose come il Guggenheim e il MoMA. Ha realizzato mostre del suo lavoro personale in tutto il mondo.

Nel 2018 lancia The Ideal Exhibition, una mostra fai-da-te, un progetto di collaborazione mondiale basato sulla sua arte e filosofia che ha generato centinaia di mostre di tutte le dimensioni: in scatole da scarpe, camere da letto, aule, biblioteche, centri d'arte o persino nei musei...

Parallelamente, Hervé continua a creare e condividere le sue arti su tutti i supporti.

Il progetto

Expo Idéale è la seconda delle due mostre in programma nell’ambito del progetto eARTh bOOk. Il percorso, avviato a settembre 2021, ha l’intento di accendere nel pubblico la passione di leggere attraverso esperienze creative ed emotive come laboratori, incontri con autori, momenti di formazione, sfide di lettura, silent book club, spettacoli teatrali e mostre immersive.

Con il desiderio di far germogliare in città l’attenzione alla bellezza e alla forza del mondo naturale, eARTh bOOk valorizza storie e libri che celebrano la Natura, l’interconnessione tra la Terra e l’Uomo e la cura delle relazioni. In un’avventura che coinvolge bambini, famiglie e adulti, eARTh bOOk promuove una consapevolezza: leggere è un atto fondamentale per trovare il senso di sé e del mondo.