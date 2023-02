Quando arrivano il luna park e la fiera di Pasqua a Como

Primavera di eventi a Como con i classici e ormai tradizionali luna park e fiera di Pasqua. Il primo si svolgerà, come di consueto a Muggiò mentre la fiera del Venerdì Santo si terrà lungo le mura tra viale Varese e viale Cattaneo.

Luna park

Il periodo di durata del luna park da regolamento comunale è di massimo 24 giorni (escluse le giornate necessarie al montaggio e allo smontaggio). Quest'anno per la precisione il luna park di pizza d'Armi a Muggiò si terrà dal 24 marzo al 16 aprile, dunque comprendendo il periodo pasquale.

Fiera di Pasqua

La fiera di Pasqua (che in periodo covid non si svolse) torna quest'anno dal 6 al 10 aprile. Le bancarelle verranno posizionate lungo il perimetro al di sotto delle mura storiche di Como, in viale Varese e in viale Cattaneo. Saranno posizionate per l'esattezza al massimo 166 bancarelle.