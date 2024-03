Lake Como Vintage & Market, ecco quando e dove

Lake Como Vintage&Market è una Mostra Scambio dedicata ai privati e hobbisti o chiunque voglia vendere e comprare ogni tipo di merce.

Cosa trovi

Antiquariato, modernariato, vintage, second hand, sneakers, dischi, macchine fotografiche videocamere, televisori, videogiochi, computer, abbigliamento, bigiotteria, lampadari, mobili, giocattoli, modellini, curiosità, vecchie collezioni e molto altro ancora.

Obiettivi

Dare una “seconda chance” ad oggetti che altrimenti sarebbero destinati ad invecchiare in casa. Questo permetterà all’oggetto di avere una seconda vita: oltre a ricavare un utile da prodotti non più utilizzati, ognuno di noi ha l’opportunità di rispettare l’ambiente attraverso il Riciclo, il Riuso e il Riparo.

Ricicla

Dai valore ai tuoi oggetti usati donandogli una “seconda chance”. Qualcuno li sta cercando ed è disposto a pagare per averli! Ricaverai un utile da prodotti non più utilizzati e rispetterai l’ambiente attraverso il riciclo in modo ecologico.

Riusa

Se possiedi oggetti che non usi più, non buttarli e non tenerli in soffitta! Questo permetterà all’oggetto di rivivere e diventare una risorsa. Ciò che a qualcuno non serve più, per altri sarà utile.

Ripara

L’Upcycling indica la pratica di riutilizzare qualcosa per creare un nuovo “prodotto” di qualità più alta: una modalità di riparazione creativa! Grazie all’upcycling puoi acquistare oggetti e abiti per creare qualcosa di nuovo, oppure modificarli aggiungendo dettagli per dargli uno stile diverso.

Giorni e Orari

14 Aprile 2024

Orario: 9.00 -18.00

Lariofiere Como Lecco

Ingresso alla Fiera

L’ingresso alla Fiera è regolato come segue

€ 6 – intero

Gratuito – fino a 12 anni

Dove

Lariofiere Como Lecco

Viale Resegone, 22036 ERBA (Co)