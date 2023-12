Si è acceso il Natale a Villa d'Este: 50mila luci a led affacciate sul lago di Como

Con l’apertura invernale, continuano anche quest’anno gli appuntamenti a Villa d’Este, nella straordinaria cornice di Cernobbio. Proprio ieri si è svolta la cerimonia di accensione delle luci dei meravigliosi allestimenti natalizi e si è dato così inizio al magico periodo di festa che continuerà fino al 7 gennaio.

Questo è infatti il secondo anno che l’Hotel resta aperto durante l’inverno, considerata la risposta entusiasta degli ospiti nel 2022. Una scelta volta altresì a promuovere la bellezza e l’unicità del territorio anche nei mesi meno frequentati ed educare il viaggiatore verso la fruizione della destinazione in un’ottica di lungo periodo.

Dopo il discorso, è arrivata la tanto attesa accensione delle luci: uno spettacolo di sfavilli e luccichii per un’atmosfera incantata che ha coinvolto tutte le decorazioni natalizie, dalle luci della terrazza sul lago alla lobby, fino ad arrivare all’iconico mosaico, impreziosito da centinaia di led a cascata regalando un colpo d’occhio mozzafiato.

Un allestimento curato da Vincenzo Dascanio, uno dei massimi esperti italiani di flower design, ispirato all’eleganza dei giardini all’italiana con luci scintillanti che adornano ogni salone riportando al loro interno l’eleganza dei giardini della Villa e creando un’atmosfera suggestiva.

I dettagli architettonici vengono esaltati e replicati nelle decorazioni creando un allestimento di grande impatto e che si fonde con la naturale bellezza ed eleganza della Villa amplificandone l’unicità. I numeri sono da capogiro: 30 chilometri di festoni verdi, 20.000 palline dorate e ben 500.000 luci a led.

A sorpresa, ad accompagnare l’accensione, uno spettacolo danzante sulle note dello Schiaccianoci di Tchaikovsky, con ballerine e ballerini che hanno trasportato gli ospiti in un’atmosfera fiabesca

Per proseguire la serata, un Cocktail Party nella Greenhouse con vista sul lago, a pochi passi dalla Veranda: un’occasione per riscoprire uno spazio esclusivo - quest’anno caratterizzato dal legno, quasi a ricordare uno chalet vista lago immerso nei colori del verde e dell’oro - dove rilassarsi bevendo un cocktail prima di cena, sorseggiando del tè o godendosi una serata di musica dal vivo.

Il Group Executive Chef Michele Zambanini e la sua squadra hanno creato un percorso gastronomico che racconta la tradizione della cucina italiana con estro e creatività, partendo dalla classica ostrica gratinata allo champagne fino ad arrivare ad un fiore di zucca con ricotta di pecora e zabaione ai porcini.

Inaugurata la Chocolate Room

L’evento ha visto anche l’inaugurazione della Chocolate Room, vera novità del Natale 2023. Uno spazio dedicato all’alta pasticceria prodotta in casa a Villa d’Este: dalle classiche torte Sacher e Foresta Nera all’irrinunciabile Panettone, dai cioccolatini assortiti, ai marron glacé, e sculture di cioccolato. Le più iconiche? Quelle a forma di alberi di Natale, palline e

addirittura Babbo Natale. La Chocolate Room sarà dedicata anche alla vendita al dettaglio di dolci fatti in casa e praline, trasformando la Sala Colonne di Villa d’Este nel luogo ideale dove poter acquistare un pensiero dolcissimo per sé o per i propri cari.

Una serata unica nel suo genere, che rappresenta l’inizio dei festeggiamenti invernali e che ci apre a questo periodo magico tutto da vivere sul Lago di Como.