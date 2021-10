Torna a Lariofiere la Mostra dell’Artigianato, tutto il programma

La Mostra dell’Artigianato, a Lariofiere dal 30 ottobre 2021 al 7 novembre 2021, da più di 40 anni racconta di un saper fare tutto italiano, di uomini e donne che hanno segnato il gusto, il modo di vestire, abitare e vivere la casa e gli spazi quotidiani.

La mostra propone prodotti che fanno parte della tradizione e altri che invece sono il frutto di un costante impegno nell’innovare, sperimentare ed elaborare un pensiero creativo. Alla mostra sono presenti aziende artigiane italiane appartenenti ai settori della moda e gioielleria, del food, dell’arredamento e del design, dell’oggettistica e articoli regalo.

Il percorso espositivo è arricchito dagli eventi che per nove giorni animano gli spazi del quartiere, trasformando la manifestazione in un’esperienza da vivere in modo multisensoriale, da protagonista o da spettatore: un’esperienza che sa incuriosire, coinvolgere, stupire e far appassionare.

Fra gli eventi di maggior pregio alla 48^ Mostra dell’Artigianato l’esposizione curata dal Museo della Seta di Como dal titolo ”La spina dorsale di un uomo. Storia della cravatta”. Un originalissimo percorso attraverso oltre 40 modelli di cravatta, per raccontare la storia di uno degli accessori simbolo della moda maschile.

Disegni, bozzetti, messe in carta jacquard, fustelle e naturalmente cravatte di fogge e dimensioni diverse per ogni occasione sono il cuore dell’esposizione che ben sin inserisce nel percorso della Mostra quale esempio di produzione d’eccellenza, sintesi di saper fare, ricerca e creatività.