Il Festival di Sanremo arriva all'Astra

Il Cinema Astra vi invita alla proiezione in diretta televisiva della Serata Cover del 74° Festival della Canzone Italiana in programma venerdì 9 febbraio!

Esperti, applausometro, quiz, dress code e TotoSanremo come se fossimo all`Ariston. Perché Sanremo è Sanremo! La serata promossa dall'Associazione "Amici dell'Astra" rientra tra le iniziative promosse per la raccolta fondi del progetto "RiapriAmo la balconata".

Ingresso unico 10 euro - dopo le ore 23:00 ingresso a 5 euro.

Prevendita aperta in biglietteria (in orario di apertura cinema) oppure online cliccando qui. Posti limitati!

Dress Code "Come se foste all`Ariston".

Il programma

Dalle 19:45 porte aperte per tutta la serata! Ritira la tua Welcome Bag e compila la schedina del TotoSanremo*.

Ore 20:30 Inizio proiezione con giuria e commenti in sala, applausometro, quiz game a tema Sanremo con premi

Ore 24:00 Pizzata di mezzanotte

dalle 24:00 alle 2:00 solo proiezione in sala

* Ritiro premi TotoSanremo da domenica 11 febbraio.

Staff e Ospiti

Presentatore: Beppe Rondinelli

Giuria Tecnica: William Costabile Cisco (Musica) e Chiara Anzani (Moda)

Giuria Stampa: Dalila Lattanzi (Musica) e Giovanni Berera (Style)

Giuria Demoscopica: potresti essere tu!

La voce del pubblico: Stefano Greco

Evento organizzato dall`Associazione "Amici dell`Astra". Il ricavato della serata andrà a sostegno del progetto "Riapriamo la balconata"