Estate a Cernobbio, un programma a tutto sport

Proseguono gli eventi dell’estate Cernobbiese. Ci avviamo verso la fine di luglio con diversi appuntamenti tra sport e musica. Non mancano le serate gastronomiche e i mercatini in riva. Ultimi due weekend con la Festa in Riva della Canottieri Cernobbio 1901 ASD. Il 23-24 luglio e il 30-31 luglio 2022 vi aspettano in Piazza Risorgimento per una serata gastronomica in compagnia. Il ricavato andrà a sostegno delle attività ludiche e agonistiche della Società Sportiva.

Sempre in Piazza Risorgimento, domenica 24 e 31 luglio 2022 dalle 9 alle 19 saranno presenti Mercatini&Curiosità con bancarelle di artigianato etnico e artistico, collezionismo, hobbistica e creatività. Presso il parco dell’Ex Galoppatoio di Villa Erba continuano le attività nell’ambito di “Sport nei parchi – Urban Activity e Weekend” a cura di Sport e Salute. Per partecipare è necessario essere in possesso di un certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità.



- Weekend 22-24 luglio 2022

Venerdì 22 luglio:

con ASD Lariointelvi - Pallavolo Cernobbio

ore 16-17 Minivolley (bambini fino agli 11 anni)

ore 17-18 Pallavolo (ragazzi dai 12 anni)

ore 18-19 Pallavolo (adulti)

con ASD Cometa

ore 17:30-18:30 Calcio (bambini fino a 10 anni)

ore 18:30-20:30 Calcio - Futsal (ragazzi fino a 15 anni)

con ASD LARIO – Scuola di JUDO

ore 18-19 Judo (ragazzi dai 12 anni)

Sabato 23 luglio:

con ASD Emozioningioco

ore 9-10 Yoga consapevole (per tutti, anche donne in gravidanza)

ore 10-10:30 Yoga nido (genitori/figli annate 2019-2020-2021)

ore 10:30 – 11:15 Family yoga bimbi (genitori/figli annate 2015- 2016 - 2017 - 2018)

ore 11:15 – 12 Family yoga ragazzi (genitori/figli annate 2011- 2012- 2013 - 2014)

con ASD Cometa

ore 9-10 Calcio (bambini fino a 6 anni)

ore 10-11 Calcio (bambini fino a 10 anni)

ore 11-12 Calcio - Futsal (ragazzi fino a 15 anni)

con ASD LARIO – Scuola di JUDO

ore 9-10 Judo MGA (over 65 e donne)

ore 10-11 Judo (bambini fino a 11 anni)

ore 11-12 Judo (ragazzi dai 12 anni)

con ASD Lariointelvi - Pallavolo Cernobbio

ore 16-17 Minivolley (bambini fino agli 11 anni)

ore 17-18 Pallavolo (ragazzi dai 12 anni)

ore 18-19 Pallavolo (adulti)

Domenica 24 luglio:

con ASD Emozioningioco

ore 17-18 Yoga bimbi (annate 2015- 2016 - 2017 - 2018)

ore 18-19 Yoga ragazzi (annate 2011- 2012- 2013 - 2014)

ore 19-20 Yoga consapevole (per tutti, anche donne in gravidanza)

Si informa che gli appuntamenti inizialmente programmati da ASD Urban Combat LLM nella giornata di sabato 23 luglio sono stati annullati e saranno recuperati in data da stabilirsi.

- Weekend 29-31 luglio 2022

Venerdì 29 luglio 2022:

con ASD Urban Combat LLM

ore 9-10 Fitness Light (over 65)

ore 11-12 Fitness Combat (donne)

con ASD Lariointelvi - Pallavolo Cernobbio

ore 16-17 Minivolley (bambini fino agli 11 anni)

ore 17-18 Pallavolo (ragazzi dai 12 anni)

ore 18-19 Pallavolo (adulti)

con ASD LARIO – Scuola di JUDO

ore 18-19 Judo (ragazzi dai 12 anni)

Sabato 30 luglio 2022:

con ASD LARIO – Scuola di JUDO

ore 9-10 Judo MGA (over 65 e donne)

ore 10-11 Judo (bambini fino a 11 anni)

ore 11-12 Judo (ragazzi dai 12 anni)

con ASD Lariointelvi - Pallavolo Cernobbio

ore 16-17 Minivolley (bambini fino agli 11 anni)

ore 17-18 Pallavolo (ragazzi dai 12 anni)

ore 18-19 Pallavolo (adulti)

con ASD Emozioningioco

ore 17-18 ginn. Psicomotoria bimbi (annate 2015- 2016 - 2017 - 2018)

ore 18-19 ginn. Psicomotoria bimbi (annate 2011- 2012- 2013 – 2014)

ore 19-20 teen Yoga (annate 2008-2009-2010)

Domenica 31 luglio 2022:

con ASD Emozioningioco

ore 17-18 Yoga bimbi (annate 2015- 2016 - 2017 - 2018)

ore 18-19 Yoga ragazzi (annate 2011- 2012- 2013 – 2014)

ore 19-20 Yoga consapevole (per tutti, anche donne in gravidanza)

Lo sport non finisce qui! Dal 22 al 24 luglio in programma Laghée Gravel Epic a cura di Sartoria Ciclistica. Informazioni sul sito Sartoria Ciclistica.