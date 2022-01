Nuovo volume sulla Pinacoteca civica di Como

È uscita nelle librerie e negli store online una nuova pubblicazione dedicata alla Pinacoteca civica di Como, edita da Electa. Il volume vede la collaborazione di numerosi autori storici dell’arte che hanno descritto e spiegato le opere: Elena Di Raddo, Bruno Fasola, Vincenzo Guarracino, Roberta Lietti, Alberto Longatti, Giovanna Riva, Chiara Rostagno, Alberto Rovi, Paolo Vanoli.

Nelle parole “Pinacoteca civica” c’è un’alchimia: “Pinacoteca” rimanda a un luogo destinato a proteggere e custodire opere, “civica” esprime l’appartenenza di questo patrimonio alla civitas. Il volume raccoglie una selezione di 50 opere conservate ed esposte presso la Pinacoteca di Como, relative a un ampio arco cronologico: accanto ai materiali medioevali delle chiese del territorio compaiono i ritratti degli uomini illustri di Paolo Giovio; dalle opere provenienti dagli edifici religiosi soppressi si passa ai tesori del collezionismo, per approdare alle avanguardie storiche con il Futurismo di Antonio Sant’Elia, il Razionalismo di Giuseppe Terragni e l’Astrattismo comasco, giungendo fino al contemporaneo. Inaugurata nel 1989 nel seicentesco Palazzo Volpi, la Pinacoteca civica conserva ampie e pregevoli collezioni di opere pittoriche e scultoree, patrimonio della città di Como.

Commenta l’assessore alla Cultura Livia Cioffi: «La cultura non è fatta solo di grandi mostre e grandi eventi, ma è un processo continuo e costante che nasce dalla volontà di prendersi cura del patrimonio ereditato della città e per questo di tutti. Questa pubblicazione è il frutto di un importante lavoro corale realizzato con lo scopo di rendere sempre più accessibili le opere conservate in Pinacoteca. Prosegue così il cammino di valorizzazione delle collezioni previsto nel piano strategico di sviluppo dei musei cittadini».

Il volume, che si colloca nell’alveo delle Guide Electa, è una novità per la Pinacoteca e rappresenta un importante strumento di avvicinamento e di conoscenza delle opere, degli artisti e delle tendenze, svelando al pubblico il prezioso patrimonio artistico della città. Inoltre, si propone come una sorta di guida di accompagnamento alla visita, trattando le opere lungo tutto il percorso espositivo. Riccamente illustrato è disponibile in italiano e in inglese al costo di 14 €. È in vendita in Pinacoteca, in tutte le librerie e online. Link alla pubblicazione sul sito di Electa: