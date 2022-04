Con prenotazione: 5 euro soci, 10 euro non soci

Conferenza sulla poesia, il cinema, le visioni di un vero Artista. Pasolini è stato uno dei più onesti e poliedrici intellettuali del secondo dopoguerra. Ha sempre saputo restare libero e indipendente, tanto da risultare intellettuale scomodo per l'instancabile critica nei confronti della società borghese e del suo idolo, il consumismo. Un'esistenza, la sua, sfrenata, drammatica, tormentata, condotta sempre pericolosamente e conclusasi nel più tragico dei modi. Una figura più unica che rara nella cultura italiana e soprattutto nel cinema.

E' stato poeta, scrittore, regista, attore, editorialista. Personaggio scomodo, sempre controcorrente, polemico, radicale, coltissimo. Profondamente legato alla cultura popolare e contadina, Pasolini è stato per decenni una spina nel fianco della società borghese benpensante. I suoi libri e i suoi film hanno fatto spesso scandalo, così come le sue dichiarate prese di posizione su temi bollenti dell'attualità e della politica. La sua stessa morte violenta e prematura, in parte ancora misteriosa, è rimasta un’ombra nella coscienza dell'Italia contemporanea.

“Nella vita si è a volte falchi, a volte passerotti, si subisce violenza e la si esercita Dove andrà l'umanità? Boh…”

L'Associazione Giosuè Carducci rende omaggio a Pier Paolo Pasolini

mercoledì 20 aprile 2022 ore 20.30

Istituto Giosuè Carducci Sala E. Musa

Visioni apocalittiche di un genio, omaggio a Pasolini

1922-2022 100 anni dalla nascita

Con Stefano Bresciani, Miriana Ronchetti

Commenti del docente- giornalista cinematografico, Andrea Giordano.

A cura di Miriana Ronchetti

Info e prenotazioni: tel 031.267365 / cell.+39. 329.3817686

mail: asscarducci@libero.it // teatroarte@iol.it

www.associazionecarducci.it