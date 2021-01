Villa Carlotta: a gennaio è tutta da scoprire, ecco come

La stagione di Villa Carlotta è terminata il 6 novembre ma l’attività prosegue anche a porte chiuse in attesa di riaprire in primavera. Intanto fino alla riapertura della stagione Villa Carlotta propone un lungo e ricco calendario - a cadenza settimanale - di eventi in streaming. Percorsi guidati, racconti, laboratori per adulti e bambini. Per iscriversi: : www.villacarlotta.it - sezione eventi

Ecco il programma fino al 30 gennaio 2021

I GRANDI SAGGI DI VILLA CARLOTTA

Sabato 9 gennaio – ore 15

attività gratuita per adulti

Durata: 45 minuti

Silenziosi maestri del sapere, avrebbero molto da raccontare. Basta solo avere la pazienza di saperli osservare e di imparare il loro linguaggio. Scopriremo insieme gli alberi più importanti, lasciandoci affascinare dalla loro eleganza e maestosità. Vi racconteremo tante interessanti curiosità sugli alberi più maestosi e antichi di Villa Carlotta.

NEOCLASSICISMO: APPROFONDIMENTI E CONFRONTI

Sabato 16 gennaio - ore 15

attività gratuita per adulti, minimo 10 partecipanti

Durata: 45 minuti

Verrà approfondito il tema della corrente artistica del Neoclassicismo, ben rappresentato dalle opere del museo di Villa Carlotta. I capolavori di Antonio Canova, Berthel Thorvaldsen, Luigi Acquisti e altri artisti guideranno il pubblico alla scoperta di una parte importante della storia dell’arte internazionale. Il webinar sarà un’occasione unica per ammirare e confrontare opere d’arte neoclassiche fondamentali per la storia dell’arte internazionale e per approfondire questa interessante corrente artistica.

LE TECNICHE ARTISTICHE – disegno dal vero

23 gennaio 2021 - ore 15

Affresco, seminato veneziano, scultura, pittura ad olio: avrete l’occasione di approfondire le diverse tecniche artistiche con cui sono realizzati i capolavori del museo di Villa Carlotta e potrete sperimentare il disegno dal vero.

Costo: €5,00 a partecipante

ARTE E LETTERATURA

30 gennaio 2021 — ore: 15.00

Shakespeare, Chateaubriand, Apuleio: andiamo alla ricerca della letteratura fra le opere d’arte del museo usando un approccio interdisciplinare. Il museo diventerà un bellissimo luogo di lettura e ascolto di brani letterari. Il tema del Neoclassicismo, ben rappresentato dalle opere del nostro museo:I capolavori di Antonio Canova, Bertel Thorvaldsen, Luigi Acquisti e altri artisti ci guideranno alla scoperta di una parte importante della storia dell’arte internazionale.

Attività gratuita