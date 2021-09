Libiamo, libiamo ne’ lieti calici. Tour in teatro e aperitivo

Le visite guidate al Teatro Sociale di Como tornano dal vivo: dopo più di un anno di tour virtuali, il Sociale riapre i luoghi solitamente inaccessibili agli spettatori, a partire da sabato 2 ottobre. Libiamo ne’ lieti calici è la rassegna di visite guidate con successivo aperitivo organizzata nelle scorse stagioni e che ha riscosso sempre molto successo tra i comaschi, ma anche e soprattutto tra i turisti o chi arrivava da fuori città.

Durante i lunghi mesi di chiusura causa Covid, lo staff del Sociale ha continuato a lavorare per poter sentire il pubblico sempre vicino e poterlo far entrare in sala, anche se solo virtualmente. Numerose sono state le visite online su zoom che hanno dato l’opportunità di far dare un’occhiata al Teatro, sia a chi era fisicamente lontano, sia a tutti gli affezionati che non vedevano l’ora di tornare a sedersi sulle poltrone, e che hanno sempre dimostrato una calorosa vicinanza.



Finalmente, ora si può tornare live, ed ecco che a partire da sabato 2 ottobre sarà possibile entrare in Teatro, visitare il dietro le quinte, scoprire la storia di una delle sale più antiche e prestigiose del Nord Italia e quei luoghi solitamente inaccessibili agli spettatori; a seguire, chi lo desidera può terminare la mattinata con un aperitivo con una degustazione enogastronomica, che cambia a seconda dei prodotti del territorio disponibili, presso il Ristorante In Teatro.



Prossimi appuntamenti

sabato 2, 9, 16, 23 ottobre

lunedì, 1 novembre

sabato 13, 20, 27 novembre



ore 11.00



La visita guidata, in italiano e in inglese, dura 45 minuti. Non è necessaria la prenotazione, ci si può presentare in biglietteria dalle ore 10.30, fino ad esaurimento posti.

VISITA+APERITIVO: 10€ a persona

SOLO VISITA: 5€ a persona



Per i gruppi organizzati, il Teatro è a disposizione per studiare visite guidate ad hoc, su prenotazione, in altri giorni e orari.

Approfondimenti

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...