Il primo grande successo dell'estate in riva al lago di Como è firmato LaVilla Music & Arts Festival

Grande successo di pubblico con il Sold Out di tutte e quattro le serate in programma e 8.000 spettatori, per la prima edizione LaVilla Music&Arts Festival, il nuovo e inedito appuntamento dell’estate cernobbiese che MyNina ha organizzato e prodotto in partnership con Villa Erba e con la Città di Cernobbio, all’interno del grande progetto partecipativo “CernobbioeVillaErba2023: un anno di arte, musica e spettacolo”. LaVilla Music&Arts Festival ha presentato quattro serate di grandi eventi nella meravigliosa cornice di Villa Erba che, il 20, 21, 22 e 23 luglio 2023, ha ospitato alcuni dei più importanti nomi del panorama artistico italiano. Ma non è finita qui perché ancora Cernobbio e Villa Erba, in quato caso all'ex Galppatoio, torneranno protaconisti dell'estate 2023 con l'atteso Lake Sound Park.

"Sono particolarmente contento - afferma Gianpiero Canino, Ceo di MyNina - per l'incredibile successo in termini di partecipazioni, per i molteplici riscontri positivi della critica e per la perfetta collaborazione tra MyNina, Villa Erba e il Comune di Cernobbio che ancora una volta è stata fondamentale per la riuscita di questa prima edizione del LaVilla Music&Arts Festival. Grazie di cuore a tutta la squadra MyNina per lo straordinario lavoro svolto sia in fase di pre-produzione che durante le giornate del festival. Infine un grande ringraziamento agli sponsor che hanno creduto nel progetto e che ci hanno sostenuto in questa nuova grande sfida":

"Grande soddisfazione - aggiunge Matteo Monti, sindaco di Cernobbio - per questi 4 giorni di eventi in Villa Erba! Dico sempre che bisogna fare rete col territorio e ci siamo riusciti anche questa volta! Un grazie in particolare a tutte le persone che hanno partecipato ai nostri eventi! Una grande squadra quella tra Villa Erba, MyNina e noi, abbiamo voluto anche quest'anno lasciare un segno".

"Mi ritengo molto soddisfatto - conclide Claudio Taiana, presidente di Villa Erba S.p.A.del grande risultato dell’iniziativa culturale “LaVilla Music&Arts Festival” di cui Villa Erba è promotore e principale sponsor. Sono state quattro serate di intrattenimento e di divertimento non solo per la comunità locale, ma anche per tutti gli amanti della musica e dello spettacolo provenienti dalle province limitrofe e dal resto della regione. Gli 8.000 ospiti spettatori sono stati il segno evidente dell'apprezzamento di questa nostra iniziativa".

Il Festival si è aperto con Fiorella Mannoia e Danilo Rea, protagonisti della serata per una data della loro tournée “Luce”, con cui hanno illuminato la notte di Villa Erba. Il live è stato uno spettacolo straordinario, un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità, capace di incantare il pubblico con la sua intensità. Il talento di due artisti eccezionali è stato messo in luce anche da una moltitudine di candele che li ha circondati sul palco, creando un’atmosfera intima e potente in cui si sono incontrati il repertorio e i successi di Fiorella Mannoia con la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Danilo Rea.

Il giorno seguente Villa Erba ha ospitato lo spettacolo del cabarettista e monologhista milanese Andrea Pucci che ha fatto tappa a Cernobbio con una data del suo “Pucci Summer Tour”. Questo show, scritto da Andrea Pucci, insieme a Raffaele Skizzo Bruscella, con la regia di Dino Pecorella e la direzione musicale di Carlo Palmas, è stato un viaggio nel divertimento puro, uno show frizzante ed elettrico tutto da scoprire. Accompagnato dalla sua band il comico ha coinvolto il pubblico che ha potuto godersi qualche ora di sane risate e spensieratezza.

È stata poi la volta di Mannarino che ha scaldato il pubblico del Festival. Il cantautore metropolitano, considerato uno dei migliori artisti italiani contemporanei, che si è fatto conoscere e amare per le sue musiche poliedriche e di confine, i suoi testi venati di surrealismo e le storie visionarie, ha portato sul palco il suo live originale “Corde 2023”, che ha come protagonista il suono degli strumenti a corda. Per la terza volta, dopo l’edizione del 2013 e del 2015, l’artista ha dato vita ad uno spettacolo acustico totalmente rinnovato. Ad aprire il concerto di Mannarino è stato Filo Vals, artista italiano dall’anima internazionale, non solo cantautore e produttore ma anche regista e sceneggiatore, che ha portato sul palco la sua musica, una raccolta di esperienze vissute in un contesto di costante fermento e sperimentazione. Tra i brani che ha presentato anche “Ballerina”, il suo ultimo singolo.

LaVilla Music&Arts si è chiuso con lo spettacolo del più importante talento emergente del panorama comico nazionale Max Angioni I che è arrivato a Villa Erba con una data del suo show “Miracolato”. Una data speciale, questa a Villa Erba, per il comico comasco, forte del successo del suo show nei maggiori teatri italiani dopo il fortunato debutto della scorsa stagione. Il suo “MiracolaTOUR”, tra l’inverno e l’estate, ha attraversato i teatri e le piazze di tutta la penisola, dal Trentino alla Sicilia, con più di 30mila biglietti venduti e svariati sold out. Tra interazioni con il pubblico e incursioni nei suoi folli personaggi, resi celebri dai passaggi tv e dai social network, il talento di Angioni offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana.

Pienamente centrata quindi la mission di MyNina di ricreare uno spazio culturale usufruibile da tutte le fasce di età e da dedicare alla cultura in senso ampio, sviluppando così un format e un brand che diventi punto di riferimento non solo territoriale ma anche nazionale.

La preziosa partnership con Villa Erba e la Città di Cernobbio continua ora per il prossimo e ultimo appuntamento estivo targato MyNina, il LAKE SOUND PARK, previsto per il secondo weekend di settembre.