Slow Lake e il Gioco dei Misteri di Como

Una nuova formula per stimolare la curiosità di grandi e piccini promossa da Slow Lake Como. Partecipa venerdì 26 febbraio con la tua famiglia, con i tuoi amici alla ricerca di strane statue, personaggi curiosi e case infestate… I vicoli e gli edifici antichi del centro di Como hanno infinite storie da raccontare. Passeggiando per il centro, ci imbattiamo in particolari architettonici misteriosi, monumenti dai nomi curiosi ed enigmatici, vicende di personaggi affascinanti e dimenticati. Un gioco sorprendente e avvincente, per famiglie e gruppi di amici. Il centro della città, con la sua storia millenaria è ricco di particolari architettonici non evidenti, ma che celano curiosità, storie e, a volte, misteri affascinanti. Gareggiate in questo viaggio nel tempo tra vicende dimenticate, simboli da interpretare e curiosità artistiche e storiche. Guadagnate lo status di Maestri del Mistero di Como destreggiandovi tra le vie della città con uno sguardo diverso e padroneggiando memorie e leggende degli strani personaggi che la percorrono e abitano.

Per un tour in totale sicurezza con la tua famiglia scegli "Speciale Famiglia / Gruppo Privato". Goditi un'attività all'aria aperta con i tuoi cari. Contatti via mail a info@slowlakecomo.com. Fino a 6 persone.

Prezzi

Gruppo Aperto - Date programmate

Adulto (dai 15 anni in su): € 15.00

Bambino (dai 3 ai 14 anni): € 10.00

Speciale Famiglia / Gruppo Privato:

2/3 pers. € 75.00

4 pers. € 80.00

5 pers. € 85.00

6 pers. € 90.00

Per gruppi più numerosi contattaci

Adatto a tutte le età

I bimbi sotto i 3 anni non pagano

Calendario, durata e punto di ritrovo

ore 18.30 - 1.30h - Como Centro (CO)

Servizi inclusi

Evento organizzato, assicurazione.

Gruppo Aperto: i tour per gruppi aperti partono con un minimo di 8 partecipanti in date prefissate. Nel caso in cui non venga raggiunto questo numero di partecipanti, ti contatteremo per riprogrammare o emettere un rimborso.

Speciale Famiglia / Gruppo Privato: questa formula ti consente di prenotare un'esperienza esclusiva per la tua famiglia o per il tuo gruppo di amici. Puoi scegliere la data che preferisci e la partenza è garantita.

Difficoltà: percorso cittadino, non presenta dislivelli. Adatto a tutti.

Attrezzature e abbigliamento: comodo, adatto a camminare..

Bambini: i bimbi sono i benvenuti, possono partecipare attivamente. E’ possibile utilizzare passeggini. Contattaci per maggiori indicazioni.

Mob. +39 392.0279675 - info@slowlakecomo.com