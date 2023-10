I Musei civici di Como lanciano la seconda campagna di comunicazione Pinacoteca civica di Como, tutta la vita! con protagonisti i volti delle persone che “ci hanno messo la faccia!”.

Lo scorso maggio, infatti, la Pinacoteca ha organizzato uno shooting fotografico invitando i cittadini a farsi ritrarre e diventare i nuovi volti della campagna promozionale del museo. L’invito ha riscosso un grande successo, con oltre 190 partecipanti, tra bambini, ragazzi, adulti, cittadini e turisti. Dopo la prima fase della campagna pubblicitaria del 2022, che ha visto i ritratti pittorici delle collezioni della Pinacoteca protagonisti di manifesti e cartoline, ora le persone con i loro volti spontanei diventano testimonial, come segno di affezione e amore verso il museo cittadino. A partire da giovedì 26 ottobre inizia, dunque, una capillare e diffusa campagna di affissione per il centro urbano e sui mezzi pubblici, oltre che sui social, con i volti protagonisti che invitano tutti a venire a scoprire o riscoprire il museo.

Sono proprio i cittadini in prima persona dunque a vivere, difendere e diffondere il valore, l’identità e la bellezza artistica della Pinacoteca, il museo di tutti. Questo è il senso e il grande valore della nuova campagna.

Tra le tante persone che hanno voluto dare il proprio contributo alla campagna, anche un volto noto: si tratta del calciatore Alberto Cerri, attaccante del Como, che grazie alla collaborazione con SENT Retail e Como football, ha deciso di mettere la sua faccia come segno di amicizia verso la Pinacoteca.

Durante il periodo della campagna, inoltre, anche il palazzo storico che ospita la Pinacoteca, Palazzo Volpi, rinnoverà il suo aspetto: delle gigantografie con i volti delle persone, accanto ai ritratti più iconici delle collezioni civiche, vestiranno la facciata e l’ingresso, rendendola colorata e originale.

“La Pinacoteca desidera aprirsi sempre di più alla comunità per diventare un luogo dinamico di conoscenza ed incontro – afferma la curatrice Veronica Vittani. La campagna Pinacoteca Tutta la Vita! ha permesso un coinvolgimento diretto ed ampio del pubblico stimolando la ‘socializzazione’ verso il patrimonio. Oggi la restituzione alla città è un ringraziamento per avere ‘messo la faccia’ per il proprio museo, per credere che tutti possiamo farne parte”.



Partecipazione, condivisione, apertura verso l’esterno e conoscenza del patrimonio sono i punti chiave della campagna: tutti sono chiamati a farne parte e dare il proprio contributo. L’obiettivo è dare a ciascun visitatore il diritto di acquisire una consapevolezza culturale conquistando la possibilità di farsi promotore del patrimonio di cui è custode.



Inaugurata nel 1989 nel seicentesco Palazzo Volpi, la Pinacoteca conserva le opere pittoriche e scultoree patrimonio della città. La collezione, che dal Medioevo arriva sino al contemporaneo, si è costituita attraverso lasciti, donazioni, acquisti e documenta l'arte del territorio a partire dagli edifici religiosi, passando per la ritrattistica, il paesaggio, la pittura di genere, sino alle ricerche novecentesche legate al Futurismo, al Razionalismo e al design. Fulcro delle collezioni, la cinquecentesca raccolta di ritratti di Uomini Illustri di Paolo Giovio, i disegni dell'architetto futurista Antonio Sant'Elia e alcune delle opere più significative del Gruppo Como, gli astrattisti comaschi del Novecento.



“Come amministrazione abbiamo avviato un preciso e costante percorso di crescita e di rilancio dei Poli museali cittadini, partendo dalla nostra Pinacoteca Civica – afferma l’Assessore alla Cultura Enrico Colombo. I nostri plessi museali sono il cuore pulsante del nostro tessuto sociale e l’aver coinvolto i nostri concittadini fa si che si cementi quel sentimento identitario. Grazie a tutti per averci “messo la faccia” ed aver condiviso una parte importante del nostro percorso di crescita.”





Info

Pinacoteca civica di Como, Via Diaz 84, Como

https://www.visitcomo.eu/it/scoprire/musei/pinacoteca-civica/index.html

pinacoteca@comune.como.it

Facebook e instagram @Musei civici Como