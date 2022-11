Sentiero dei Sogni: Camminleggendo sulle tracce di San Martino

La Passeggiata Voltiana, in particolare il tratto tra Solzago di Tavernerio e il Ponte dei Bottini, sta diventando anche un percorso letterario permanente, in perfetta simbiosi con il valore storico e ambientale della ex via del tram che da Como conduceva a Erba.

Domenica 13 novembre si inaugurano con una passeggiata e con una lettura animata (“Camminleggendo sulle tracce di San Martino”) due leggii permanenti con storie per i bambini scritte da loro coetanei. Uno sarà collocato proprio domenica mattina vicino alle panchine che si trovano all’inizio del percorso e l’altro invece è stato posizionato alla fine di settembre nella radura accanto al Ponte dei Bottini, dove il torrente Cosia forma una suggestiva cascata alta otto metri, ma non è ancora stato inaugurato ufficialmente, perché nella data prefissata aveva piovuto.

L’iniziativa è parte del progetto Camminleggendo, promosso dall'associazione Sentiero dei Sogni con il contributo di Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus, in collaborazione e con il sostegno del Comune di Tavernerio. I leggii, in legno massello e di alta qualità artigianale, sono stati realizzati dal falegname Massimo Folcio su disegno dell’atelierista Jessica Molinari. Verranno inaugurati dal presidente di Sentiero dei Sogni Pietro Berra con il sindaco di Tavernerio Mirko Paulon. La sinergia tra Sentiero dei Sogni e il Comune di Tavernerio, rappresentato dall’assessore alle Politiche giovanili, Associazionismo e Cittadinanza attiva Sara Gaffuri, prevede la posa a ridosso del solstizio d’inverno anche di una casetta per lo scambio dei libri, che verrà inaugurata con una passeggiata poetica dedicata al sole. Queste ultime iniziative saranno realizzate nell’ambito di un altro progetto, IncontrArti sostenuto da Fondazione Cariplo.

Il ritrovo, per domenica 13 novembre, è fissato alle 16 all'inizio della Passeggiata Voltiana dal lato di Tavernerio (via San Bartolomeo 10). I bambini dovranno portare il coperchio di una pentola e un mestolo di legno e verrà data loro una piccola lanterna con cui illumineranno il percorso fino alla radura preso il Ponte dei Bottoni (10 minuti di cammino circa), dove si terrà una lettura animata e verranno raccontate alcune curiosità su San Martino. Numero massimodi partecipanti: bambini 25 (iscrizione obbligatoria a questo link), adulti nessun limite (e possono partecipare senza iscriversi). Attività consigliata per bambini da quattro anni in su. Ogni bambino deve essere accompagnato da almeno un adulto.

Conducono: Jessica Molinari (atelierista) e Sarah Paoletti (attrice), le libraie de La Libreria del Ragionier Bianchi di Como, presso la quale ha sede l’associazione Sentiero dei Sogni.

Le storie collocate sui leggii sono state scritte dai piccoli alunni della scuola Matilde di Canossa di Como - Classi V A e V B - coordinati dalla maestra Alice Agnesi. E progressivamente verranno coinvolte tante altre scuole e comunità per crearne di nuove. Per ulteriori informazioni scrivere a info@sentierodeisogni.it