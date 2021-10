Da Palanzo a Bellagio, un ottobre in cammino con il Sentiero dei Sogni

Indirizzo non disponibile

Mancano pochi giorni per tornare sul campo, dove vi aspettano luoghi, autori e storie bellissimi. Queste le prossime iniziative per le quali ci sono ancora posti disponibili (ne rimangono solo 9 per sabato a Palanzo).

- sabato 9 ottobre alle 14.30 passeggiata creativa "C'era un A. Volta a Palanzo", in collaborazione con il Comune di Faggeto Lario, nell'ambito del Parco Letterario "Da Plinio a Volta. viaggio nelle scienze umane". Info e iscrizioni qui.

- sabato 16 ottobre alle 15.30 presenteremo il nostro nuovo libro "Lago di Como Grand Tour" in uno dei borghi che sono stati tra le principali mete degli autori raccolti nel libro stesso: a Menaggio, in collaborazione con il Comune. Questo il link.

- sabato 23 ottobre alle 15, a Villa Gallia (Como), reading "Poesia, Luce e Rinascita" con i poeti di tutto il mondo che partecipano al Festival Europa in Versi, promosso dalla Casa della Poesia di Como, con la quale Sentiero dei Sogni rinnova una collaborazione che dura ormai da quattro anni. In questa undicesima edizione leggeranno anche Pietro Berra e Mirna. Info qui. Iscrizioni a questo link.

- domenica 24 ottobre alle 14.30 ci attende la passeggiata poetica "Perdermi in un'estasi indicibile" nei giardini di Villa Melzi a Bellagio, dove i grandi autori del passato raccontati e letti dagli organizzatori dialogheranno con poeti contemporanei di tutto il mondo portati sul Lario dal festival Europa in Versi, promosso dalla Casa della Poesia di Como. Info e iscrizioni qui.