Open Day al Collegio Gallio: porte aperte a ragazzi e genitori

Il Pontificio Collegio Gallio sabato 19 novembre apre le porte della sua storica sede a studenti e genitori per conoscere e orientarsi nella scelta di un nuovo percorso scolastico dall’Infanzia ai licei. L’appuntamento con i docenti e guide speciali all’interno dell’offerta formativa del Gallio è lungo un giorno, con presentazioni dedicate secondo fasce d'orario scaglionate.

Orari

Al mattino: ore 10.30 Infanzia e sezione Primavera, ore 11.00 Secondaria di Primo Grado (medie), ore 11.30 Licei Scientifici (quadriennale internazionale e scienze applicate "Biomedico-Biotecnologico"). Nel pomeriggio: ore 15.00 Primaria (elementari), 15.30 Secondaria di Primo Grado, e 16.00 Licei. La scuola rimane aperta per le visite nelle aule e nei laboratori dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

La scuola

I docenti presenteranno in continuo ogni singolo Istituto, approfondendo i punti principali e differenzianti della proposta del Gallio. Sarà possibile visitare gli spazi del Collegio dedicati alle varie attività che svolgono quotidianamente bambini e ragazzi. Alcuni studenti porteranno una testimonianza dei percorsi stessi, parlando della propria esperienza quotidiana all’interno della più antica scuola d’Europa, fondata da Tolomeo Gallio nel 1583, gestita ininterrottamente dalla sua fondazione dall’Ordine Chierici Regolari di Somasca e sempre più scuola di riferimento del territorio. Il Gallio negli ultimi due anni ha intrapreso la trasformazione in un Polo Culturale globale per un’offerta formativa di eccellenza dei propri studenti attraverso il curriculum verticale con tutte le soft skills necessarie per affrontare il futuro con serenità.

Conoscere l'istituto

Nel corso della giornata di Open Day sarà possibile toccare con mano anche la didattica digitale introdotta da quest’anno al Pontificio Collegio Gallio. Conoscere le collaborazioni con il CNR-ITD o con Apple. Raccogliere informazioni sull’insegnamento delle lingue e delle relative certificazioni, simbolo del respiro internazionale della scuola, che dà ai propri studenti opportunità uniche di viaggiare e di interscambi culturali. Sarà possibile iscriversi ai mini stage per i Licei. Sono aperte le preiscrizioni per chi vuole evitare le liste d’attesa (tutte le info su www.collegiogallio.it). Non ultime, verranno date indicazioni sull’offerta sportiva e musicale, e altre attività integrative e servizi come la preparazione dei test universitari. Ingresso libero, con possibilità di parcheggio da via Barelli.