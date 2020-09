"Mary Shelley. A zonzo sul lago di Como". Presentazioni al Grand Hotel Cadenabbia e al Sociale

Prima presentazione - già soldout - domenica 13 settembre, del libro di "Mary Shelley. A zonzo sul lago di Como" (Edizioni Sentiero dei Sogni, 2020) sulla panoramica terrazza dell'albergo di cui l'autrice di "Frankenstein" fu ospite per due mesi nel 1840.

Intervengono i curatori del libro Pietro Berra e Claudia Cantaluppi. Si leggeranno brani scelti sui luoghi visitati da Mary Shelley visibili dalla terrazza dell'albergo e si racconterà l'influenza che il lago di Como ha avuto sulla vita e sulle opere di Mary e del marito poeta Percy Bysshe Shelley, nonché di due film girati sul Lario dedicati alla loro storia e alla genesi di "Frankenstein". Il libro "A zonzo sul lago di Como", prima traduzione in italiano del primo dei tre tomi del volume di viaggio "Rambles in Germany and Italy" (1844), è infatti accompagnato da un'ampia guida ai luoghi degli Shelley sul Lario ancora oggi visitabili.

Evento organizzato dall'associazione Sentiero dei Sogni con la collaborazione del Grand Hotel Cadenabbia. Posti limitati. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Al progetto di traduzione del libro, e di rivisitazione dei luoghi in cui è ambientato, hanno collaborato il liceo "Teresa Ciceri" e l'Istituto tecnico economico "Caio Plinio Secondo".

Per saperne di più sul libro o per ordinarlo

Una seconda occasione per incontrare gli autori di "Mary Shelley. A zonzo sul lago di Como" si presenta invece sabato 19 settembre alle 16 al Teatro Sociale di Como. Qui per prenotarsi.