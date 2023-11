Il Maestro Pier Luigi Pizzi ha ricevuto il Premio Como Città della Musica

Ieri, venerdì 24 novembre, al termine dell’opera L’incoronazione di Poppea, domani pomeriggio alle 15.30 il secondo turno del capolavoro di Monteverdi, il Teatro Sociale di Como ha consegnato al M° Pier Luigi Pizzi il Premio Como Città della Musica, giunto alla sua quattordicesima edizione.

La motivazione

Al Maestro Pier Luigi Pizzi, che ha partecipato con numerose sue produzioni a svariate stagioni liriche del nostro teatro, un grazie riconoscente per aver contribuito alla qualità artistica dei programmi con la ricchezza e la raffinatezza dei suoi allestimenti dove nulla è lasciato al caso e ogni particolare è collocato, con eleganza, al posto giusto con il suo significato ben preciso. L'insieme armonioso che ne deriva dimostra la cura precisa di uno studio accurato per arrivare all'esteticamente bello e all'artisticamente perfetto.



Il Premio, come tutti gli anni, è stato creato dall'artista Nicola Salvatore. Quest'anno si tratta di una pannocchia, simbolo di prosperità e abbondanza quale augurio per un futuro sempre in crescita per la musica, la cultura e l'arte.



Istituito nel corso della stagione 2004/ 2005 dagli Amici del Teatro Sociale di Como e promosso dal Teatro Sociale e da Simonetta Manara Schiavetti, già Presidente degli Amici del Teatro e Direttrice della Scuola di Danza Classica all’interno del Teatro Sociale, il Premio “Como Città della Musica” è nato come gesto di gratitudine nei confronti di personalità della musica e dello spettacolo che, con la loro presenza e con il loro contributo, hanno avuto un significato particolare nella programmazione e nella vita culturale e artistica del Teatro.

Non è prassi assegnarlo tutti gli anni, bensì quando gli Amici del Teatro identificano un personaggio, che ne possa accogliere l’eredità.



Sono stati premiati in questi anni:

• 2004 il Maestro Riccardo Chailly,

• 2006 il regista Hugo De Ana,

• 2008 il Quartetto della Scala,

• 2009 AsLiCo

• 2010 il compositore Luca Francesconi,

• 2011 l’étoile scaligera Gilda Gelati,

• 2012 il regista Francesco Micheli,

• 2013 la Signora Maria Terraneo Fonticoli,

• 2014 lo scenografo Ezio Frigerio,

• 2015 José Gomez, direttore dell’Orchestra 1813,

• 2016 la Fondazione Cariplo,

• 2017 la regista Serena Sinigaglia

• 2020 Francesco Peronese, Presidente per 18 anni della Società dei Palchettisti.