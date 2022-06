Lake Como Crime Festival, a Menaggio quattro giorni di noir

Lasciatevi calamitare dal fascino e dall'emozione della prima edizione del Lake Como Crime Festival che si svolgerà a Menaggio (Co) dal 24 al 26 giugno, un appuntamento importante nel mondo della letteratura noir. Per gli appassionati ma non solo, la possibilità di conoscere di persona, ascoltare e interloquire con nomi di spessore di un genere tanto amato dai lettori. Godetevi quindi l’atmosfera del lago incontrando autori dal pathos incredibile per un’intensa esperienza da ricordare e raccontare. Direttore artistico della rassegna è Paolo Roversi. Ospiti gli autori Gabriella Genisi, Rosa Teruzzi, Maurizio De Giovanni, Fausto Vitaliano,Chiara Moscardell.