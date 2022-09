Lago di Como, visita guidata a Pigra

La visita inizia percorrendo la via principale del caratteristico paese costruito sul pendio del monte Costone che permette di scoprire ancora antiche scale, vicoli suggestivi, affreschi devozionali e tante belle costruzioni in pietra. Attraversare questo grappolo di case addossate l'una all'altra è un emozionante tuffo nel passato. Pigra offre anche un panorama straordinario sul ramo occidentale del lago. La visita terminerà alla Società di Mutuo Soccorso ,un edificio da poco riportato al suo antico splendore che racchiude un teatro e un museo etnografico di notevole valore.

Programma

Sabato 24 settembre 2022 ore 15.00

Incontro con la guida a Pigra all'uscita della funivia.

Costo per persona € 8,00 , ragazzi sotto i 10 anni gratuito , max 25 pax

Guida Marta Miuzzo 339 115 3094

Pigra si può raggiungere in funivia da Argegno o in auto da S. Fedele Intelvi.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a cultura.guidelagodicomo.com o al numero 347 8305199 , è necessario lasciare il proprio numero di telefono.