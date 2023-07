Lago di Comics, buona la prima: un successo per 4mila

Dopo il successo della prima giornata, si chiude con quasi 4.000 presenze complessive nel weekend, Lago di Comics, che ha visto arrivare persone da tutta Italia all’Ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, pronte a immergersi nel mondo Comics & Cosplay. Lago di Comics è stata la nuova e azzeccata sfida di MyNina, in partnership con Villa Erba, con la Città di Cernobbio e con Teatro Sociale Como e in co-produzione con Paneliquido, all’interno del grande progetto partecipativo “CernobbioeVillaErba2023: un anno di arte, musica e spettacolo”.



Il primo giorno, sui palchi del Festival, si sono alternati, con grande consenso di pubblico, Davide Van De Sfroos insieme agli amici Ale e Franz per un talk sul mondo del fumetto, sulla carriera del duo comico e sul doppiaggio – con un omaggio musicale di Van De Sfroos che ha suonato “Il Mitico Thor” – inframezzato da divertenti improvvisazioni in cui alcuni presenti sono stati chiamati on stage per raccontare i loro costumi, Francesco Pannofino che, dopo essere arrivato in sidecar con il più celebre Cosplayer di Hagrid, ha letto una scena di Harry Potter doppiata da lui e ha raccontato il suo lavoro di doppiatore e attore, omaggiando anche il personaggio di Renè Ferretti di Boris, Pietro Ubaldi, che con le sue mille voci ha fatto entrare il pubblico nel magico mondo dei cartoni animati e dei Pirati dei Caraibi e, per il gran finale, AbbaDream, che con il loro omaggio alla storica band svedese, hanno acceso il pubblico durante la serata.

Il secondo giorno Davide Toffolo ha presentato il suo libro di disegni e testi autografi “Bestiario”, Alessio Puccio ha tenuto un talk sul doppiaggio incentrato sulla sua esperienza come voce italiana di Harry Potter, Massimo Triggiani e Maurizio Merluzzo hanno fatto due interventi sul mondo del doppiaggio e Merluzzo ha raccontato anche il suo approdo al mondo del web e letto una scena doppiata da lui, Ambra Pazzani ha tenuto un talk sul mondo Cosplay e la giornata si è colorata e animata con la Gara Cosplay che ha visto 3 vincitori: “Miglior interpretazione” - Bloom & Stella delle Winx, “Miglior cosplay” – Batman e “Menzione speciale Lago di comics” – Jinx di League of Legends. Gran finale con The Spleen Orchestra, band di otto elementi che omaggia il mondo musicale e poetico di Tim Burton e Danny Elfman.

I presenti hanno potuto passeggiare esplorando diversi stand di fumetterie, librerie, action figure, gadget, aree tematiche con cosplay e prendendo parte a varie attività nel parco, tra cui quelle in Area Retrogame curata da Arcade Story e allestita con cabinati originali a gettone Arcade, in cui il pubblico ha potuto giocare ai videogiochi rivivendo le emozioni delle sale giochi del passato e immergendosi nell’immaginario Pop degli Anni 80.



Grande scelta di Food & Beverage con un'infinità di proposte per tutti i gusti. La selezione food truck a cura di Paneliquido è stata capitanata da MEATCREW e la selezione beverage ha visto al suo centro un'incredibile proposta di birre artigianali di altissima qualità, marchio di fabbrica delle aree Food & Beverage seguite da Paneliquido.