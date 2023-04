Lago di Como, Villa Carlotta: Pasquetta con la caccia al tesoro botanico

Indirizzo non disponibile

La Caccia al Tesoro Botanico dei Grandi Giardini Italiani è l'evento dedicato ai bambini per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all'immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nel Parco di Villa Carlotta. I partecipanti riceveranno una mappa che guiderà i botanici in erba e le loro famiglie alla scoperta dei segreti del giardino di Villa Carlotta tra enigmi, indovinelli e curiosità. Evento incluso nel biglietto d’ingresso i n collaborazione con Grandi Giardini italiani