Lago di Como, Villa Carlotta: aspettando la fioritura dei rododendri

Una passeggiata nei boschi di rododendri arborei di Villa Carlotta sarà talmente avvolgente e suggestiva da rimanerne incantati. Una vera e propria rarità! Attenzione però: impareremo che ciò che tanto attrae può essere molto pericoloso! Queste piante sono alberi antichi, arrivati in Europa quasi di contrabbando dall’Asia, eppure tanti pittori li hanno considerati “tra i più splendidi fiori della flora alpina”, una storia avvincente da gustare a distanza per poterla poi rivedere e riconoscere ogni volta che faremo una passeggiata in montagna o torneremo a immergersi nella meravigliosa macchia del parco di Villa Carlotta. Incontro gratuito, posti limitati.

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 2 aprile alle ore 16.00

L’evento é realizzato nell’ambito del progetto MARKS "Monumentale Arboreto Per La Rete Storica E Il Knowledge-Management Di Spazi Innovativi Multifactory E Artistici Tra Italia E Svizzera", cofinanziato dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera 2014-2020.

Villa Carlotta a Tremezzina ha da sempre dedicato una grande attenzione al pubblico, dai più piccoli agli studenti, dalle famiglie ai gruppi, secondo una tradizione che risale ai primi proprietari della villa. Grazie a una tradizione che si è consolidata negli ultimi decenni i servizi educativi dell’Ente hanno contribuito in maniera sensibile alla valorizzazione del nostro patrimonio con visite e laboratori destinati al largo pubblico. La pandemia ha forzatamente interrotto questo virtuoso processo di apprendimento, ma l’Ente non si è fermato e ha proseguito in questa attività educativa che rappresenta un fiore all’occhiello di Villa Carlotta anche con nuove modalità.

In questo tempo di chiusura forzata viene proposto un calendario di appuntamenti online per far conoscere al maggior numero di persone possibili la Villa e il suo Parco, cogliendo l’occasione per speciali approfondimenti tematici, per gli adulti e per i bambini. Tali incontri non possono sostituire l’esperienza dell’incontro con l’ambiente Museo e con il suo meraviglioso Parco, né con l’opera d’arte e il contesto naturale, ma permettono di “viaggiare” con la mente, imparare nuove vie per esprimersi e per mettersi in gioco, ponendosi non come un’alternativa alle attività in presenza ma come una possibilità diversa e ulteriore. I temi di approfondimento che Villa Carlotta può offrire in questo senso sono infiniti grazie al suo patrimonio artistico e naturalistico.

I prossimi eventi on-line di Villa Carlotta

Sabato 10 aprile alle 0re 15 - La Principessa Carlotta e il duca Giorgio II

Sabato 17 aprile alle ore 15 - Aspettando la fioritura: le azalee

Per tutti gli eventi, informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito: https://www.villacarlotta.it/it/eventi/