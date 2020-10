I classici al tempo del covid all'Officina della Musica di Como

Le parole di alcuni celebri romanzi del passato e contemporanei della letteratura occidentale ci hanno tenuto compagnia per più di due anni sia in cella che in libreria. Cosa è successo al progetto I Classici dentro e fuori il Bassone nello sconcertante anno 2020? Si è riusciti a portare avanti l’attività nonostante tutto?

Venite a scoprirlo mercoledì 7 ottobre alle ore 21 all’Officina della Musica insieme a Bottega Volante. Gli organizzatori faranno il punto della situazione insieme raccontando di romanzi, di parole e di disavventure pandemiche.

Prenotazione obbligatoria

La serata avrà i vincoli di svolgimento a tutti noti, pertanto si consiglia la prenotazione con un certo anticipo e di arrivare sul posto per le 20:30 in modo da espletare gli obblighi di ingresso. I posti (obbligatoriamente a sedere) saranno dimezzati quindi e non tutti potranno usufruire del tavolino. A sedere sono previsti 45 posti ed il servizio del bar sarà garantito al tavolo.

Info e prenotazioni

E-mail: info@notasunota.it

Mobile: 3492803945