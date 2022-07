Fiera del Libro, una settantesima edizione tutta da scoprire

Torna in piazza Cavour a Como la storica Fiera del Libro. Tanto librai e tanti libri da comprare ma anche da ascoltare con i loro autori. Settanta. Un compleanno di tutto rispetto e – per una Fiera del Libro – un traguardo che è un primato. Diciamolo con orgoglio: la Fiera del Libro di Como è la più antica d’Italia. Qualcuno dovrebbe darle un premio… anche se basta l’affetto dei suoi frequentatori che sono ammiratori costanti. Sotto il tendone di Piazza Cavour a Como (dove è tornata, assente un paio d’anni causa pandemia) si ritrovano i Librai e gli Editori che da tanti anni la tengono viva, mantenendone lo spirito popolare e culturale insieme. Libri venduti e libri raccontati così come già facevano i pionieri della promozione culturale girando per città e paesi coi carretti carichi di libri a diffondere la cultura, in modo semplice e diretto.

Lo spirito è sempre quello: dai portici del Broletto (precaria condizione di “negozio” all’aperto sempre minacciato dai malumori del tempo) al più confortevole e vasto tendone di piazza Cavour, l’offerta si è moltiplicata. Migliaia di libri (nuovi, vecchi, usati, d’antiquariato…) per bambini, ragazzi, adulti, amanti della letteratura, dell’arte, della storia anche locale, dei viaggi, dei territori, delle scoperte… sotto il tendone ve ne sono ventimila.

Poi gli incontri. Ormai moltiplicati (tre, quattro, cinque presentazioni ogni giorno) trasformano la città, la piazza, la Fiera del Libro in una festa per chi legge e per chi, passando, non riesce a rimanere indifferente.

Le novità sono molte

– il programma: un fitto calendario di eventi e presentazioni che si apre quest’anno in particolar modo ad autori e ospiti nazionali invitati e abbraccia i temi più importanti della nostra contemporaneità

– il FuoriFiera: gli eventi culturali della fiera si estendono a numerose location dislocate nei quartieri cittadini.

– le collaborazioni: dalle associazioni culturali locali, che avranno un proprio spazio dedicato in fiera, a nuovi sostenitori e collaboratori dell’evento. Con questo importante compleanno, la fiera stringe nuove sinergie in città.

– i volontari: nell’ottica di estendere la partecipazione a questo grande evento popolare e festoso a tutta la cittadinanza, l’Associazione Manifestazioni Librarie realizza per la prima volta una call per volontari che si sentano motivati ad aiutare a contribuire alla diffusione della cultura del libro e della lettura.

Amici che restano, libri che vivono – Ricordo per gli intellettuali comaschi: Gianni Clerici, Carlo Ferrario, Sergio Marzorati, Elisa Salvaterra, Antonio Spallino e Paolo Veronesi

27 Agosto

- 16:30

Evento inaugurale della 70° edizione della Fiera del LIbro di Como

Fondazione Cineteca Italiana – Storaro nei film di Bertolucci

27 Agosto

- 18:00

Presenta: Luca Rossi, produttore del progetto Storaro-Bertolucci e dirigente della Cineteca Italiana



Farian Sabahi – Safar, viaggio in un Medio Oriente che non c’è più

27 Agosto

- 21:00

Dialoga con: Enrico Marletta // Promosso da: Libreria Plinio il Vecchio



Giuditta Campello e Claudio Cornelli – Un Binomio suonato canta Storie suonate

28 Agosto

- 11:00

Promosso da: Libreria dei Ragazzi



Valentina Torchia e Cristina Petit – Cos’ho in testa?

28 Agosto

- 16:30

Lettura kamishibai con Sarah Paoletti // Promosso da: Libreria del Ragionier Bianchi



Nicoletta Bertelle e Maria Loretta Giraldo – Avrò cura di te

28 Agosto

- 18:00

Lettura animata con Nicoletta Bertelle // Promosso da: Libreria del Ragionier Bianchi



Alessandro Barbaglia – Storie vere al 97%

28 Agosto

- 21:00

Dialoga con: Andrea Quadroni // Promosso da: Libreria dei Ragazzi



Ernesto Ciorra – Il pane dei sogni // Giovanni Lischio – Esistenze in

29 Agosto

- 16:30

In dialogo con: Vincenzo Guarracino, direttore della collana NPE/poesia



Giusi Fasano – Ogni giorno 3. Ricordi di vite perdute sul lavoro

29 Agosto

- 18:00

Dialoga con: Katia Trinca Colonel



Susy Zappa – Ar-Men. Un faro leggendario

29 Agosto

- 18:00

Dialoga con: Paolo Aquilini

Fabio Deotto – L’altro mondo. La vita in un pianeta che cambia

29 Agosto

- 21:00

Dialoga con: Alessio Brunialti



Ambra Garancini – La Via Francigena Renana a piedi

30 Agosto

- 11:00

Dialoga con: Guido Scaramellini // Promosso da: associazione Iubilantes



Giada Negri, Douglas Andreetti e Gian Battista Galli – Abecedari de Comm

30 Agosto

- 16:30

Dialogano con: Alessio Brunialti // Promosso da: Libreria Plinio il Vecchio



Alberto Grandi – L’incredibile storia della neve e della sua scomparsa. Dalle civiltà mesopotamiche al frigorifero, dai cocktail all’emergenza climatica

30 Agosto

- 18:00

Dialoga con: Alessio Brunialti



Grazia Mannozzi e Roberto Mancini – La giustizia accogliente

30 Agosto

- 18:00

Dialoga con: Claudio Fontana

Vittorio Nessi – Fermate Kowalski. Tangentopoli: trent’anni

30 Agosto

- 21:00

Dialoga con: Alessandro Galimberti // Promosso da: Libreria Plinio il Vecchio



AVIS Como – Un solo colore. Variazioni sul rosso del sangue

31 Agosto

- 11:00



Giovanni Meroni e Giovanni Raité – Il nostro Borgo Vico

31 Agosto

- 16:30

Dialogano con: Ado Franchini



Giuseppe Guin – Trilogia dell’amore imperdonabile

31 Agosto

- 18:00

Dialoga con: Paolo Moretti



Rolando Fasana – Bambini abbandonati, confini e perdute identità

31 Agosto

- 18:00

Dialoga con: Fabio Cani

Chiara Ballabio e Zeno Celotto – Acque, fontanili, nobili e banditi nella Brianza del XVI e XVII secolo

31 Agosto

- 21:00



Luminanda – eARTh bOOk

1 Settembre

- 11:00



Antonio Bertelè – Isèp. Una storia di montagna

1 Settembre

- 16:30

Dialoga con: Ruben Rossello



Andrea Peirone – Compendio di orrori laghee. Racconti del fantastico e del mistero del Lago di Como

1 Settembre

- 18:00

Dialoga con: Monica Neroni



Bernardo Mottana – Ho amato la moto

1 Settembre

- 18:00

Dialoga con: Maurizio Ballabio

Gaia Rayneri – Un libro di guarigione

1 Settembre

- 21:00

Dialoga con: Sabrina Sigon



La Beula – Brigantia. Guida sensibile della di Como e della Brianza, tra passato e presente

2 Settembre

- 11:00



Fabio Cani e Rosaria Marchesi – Lo specchio rotto. Giornalismo, narrazioni e documenti durante la Repubblica Sociale Italiana e la Resistenza nel Comasco (1943-1945)

2 Settembre

- 16:30



Giuliano Collina – La Divina Commedia di Dante Alighieri

2 Settembre

- 17:30

Dialoga con: Filippo Paolo Galli, Gerardo Monizza e i Presidenti dei Rotary comaschi // A seguire, alle ore 18:30, presso il Duomo di Como, inaugurazione della mostra con le 112 opere realizzate da Giuliano Collina.

Andrea Staid – La casa vivente. Riparare gli spazi, imparare a costruire

2 Settembre

- 18:00

Dialoga con: Dalila Lattanzi



Primavera Fisogni – Giovane è la parola. Biografia letteraria di Carla Porta Musa

2 Settembre

- 21:00

Dialoga con: Bruno Profazio e Paolo Luca Bernardini



Giuseppe Mariani – Storia della scuola elementare comunale in Italia dal 1815 al 1945. Il caso di Seregno

3 Settembre

- 11:00

Dialoga con: Maurizio Ballabio



Lucia Valcepina – Il paradosso dell’ossigeno

3 Settembre

- 16:30

Dialoga con: Mario Schiani



Nello Scavo – Kiev

3 Settembre

- 18:00

Dialoga con: Davide Cantoni



Michele Orti Manara – Consolazione

3 Settembre

- 21:00

Dialoga con: Lorenzo Morandotti



Jessica Molinari – La magia della prospettiva. Laboratorio artistico d’ispirazione munariana

4 Settembre

- 11:00

Promosso da: Libreria del Ragionier Bianchi



Angelo Ruta e Patrizia Zerbi – Ma quanto parlano questi silent!

4 Settembre

- 16:30

Dialogano con: Jessica Molinari e Sarah Paoletti // Promosso da: Libreria del Ragionier Bianchi



Francesco Muzzopappa – L’Europa spiegata male

4 Settembre

- 18:00

Promosso da: Libreria dei Ragazzi



Alberto Pellai e Barbara Tamborini – Next level. Le cose che nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 14 anni

4 Settembre

- 21:00

Dialogano con: Carla Colmegna // Promosso da: Libreria dei Ragazzi



Antonello Marieni (Gruppo Culturale La Martesana) e Luca Nava – Racconti e leggende della Brianza e del Triangolo Lariano

5 Settembre

- 16:30



Isabella Tosca – Otto etti. La storia di Anna nel diario di nonna Clara

5 Settembre

- 18:00

Dialoga con: Angelo Quatrale



Davide Fent – A letto dopo Carosello

5 Settembre

- 18:00

Dialoga con: Franco Cavalleri

Gerardo Monizza – Crampo Urbano. Una storia fantartistica

5 Settembre

- 21:00



Graziella Molinari e Adriano Giudici – Como e il suo lago. Tra storie e storia

6 Settembre

- 11:00



Alberto Brambilla – Negro semen. Pensieri, parole, immagini per Tullio Pericoli

6 Settembre

- 16:30

Dialoga con: Vincenzo Guarracino



Gin Angri – Ticosa. Immagini da una storia dispersa

6 Settembre

- 18:00



Cesare Romanò – Lo spirito di Kyoto

6 Settembre

- 18:00

Dialoga con: Maurizio Ballabio

Pietro Berra – Lago di Como Grand Tour

6 Settembre

- 21:00

Dialoga con: Claudia Cantaluppi



AA.VV. – Ugo Bernasconi. Homo faber

7 Settembre

- 16:30

In dialogo con: Daniele Astrologo Abadal, Giuseppe Emilcare ed Enzo Marelli



Stefano Perrini – Guida al mercato dell’arte. Per investire consapevolmente

7 Settembre

- 18:00

Dialoga con: Giovanni Salierno



Giuliano Meroni – 6 + 1 sul Portoghese Centrale. In cammino verso Santiago

7 Settembre

- 18:00

Dialoga con: Gerardo Monizza

Giulio Montini – People

7 Settembre

- 21:00



La Casa della Poesia di Como – In un lago infinite promesse. I poeti di Europa in Versi e il Lago di Como

8 Settembre

- 11:00



Maria Beatrice e Maria Gabriella Anania – Impronte

8 Settembre

- 16:30

Dialogano con: Federica Rossi



Parolario 2022 – Presente Buzzati. Vita, opere ed eredi di un autore moderno

8 Settembre

- 18:00

A seguire: Gian Andrea Cerone – Le notti senza sonno, Guanda



Enrico Ferioli – Buffa storia di una vecchia cornacchia

8 Settembre

- 18:00

Mattia Maestri – Pietro Sanua. Un sindacalista onesto e coraggioso

8 Settembre

- 21:00

Dialoga con: Eleonora Montani e Lorenzo Sanua // Promosso da: Associazione Sicuramente Impresa e Confesercenti Como



FuoriFuoco – Lo slow journalism, Lago della bilancia, i giovani sul territorio comasco

9 Settembre

- 11:00



Emilia Volonterio – Sei giorni nel tempo sospeso

9 Settembre

- 16:30

Dialoga con: Andrea Di Gregorio



Emanuela Borgnino – Ecologie native

9 Settembre

- 18:00

Dialoga con: Maurizio Pratelli



Felice Bonalumi e Antonio Teruzzi – Coronavirus’ Drabbles

9 Settembre

- 18:00

Dialogano con: Andrea Stabellini

Maura Gancitano e Andrea Colamedici – La società della performance. Come uscire dalla caverna

9 Settembre

- 21:00

Dialogano con: Katia Trinca Kolonel



Associazione Sentiero dei Sogni – Camminleggendo fra torri e castelli. Omaggio a Vittorio Gassman

10 Settembre

- 09:30

Conduce: Pietro Berra



Giancarlo Dossena – La faccia nascosta della luna

10 Settembre

- 11:00

Dialoga con: Andrea Terzaghi, che accompanerà con brani musicali