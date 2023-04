Earth Day 2023, a Villa Bernasconi Vanni Cuoghi dedica alla Madre Terra le t-shirt d’artista: il programma per il ponte del 25 aprile

Da sabato 22 aprile 2023, per festeggiare la Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) saranno messe in vendita al bookshop del museo di Villa Bernasconi (acquistabili anche on line su www.villabernasconi.eu, € 100,00 + spese di spedizione) dieci t-shirt, pezzi unici disegnati dall’artista Vanni Cuoghi in occasione della mostra “Plinio Effetto Serra”, in corso fino al 2 ottobre 2022 per il Bimillenario di Plinio.

“La pianta rappresentata sulla maglietta, che è poi la stessa che campeggia nell’atrio di Villa Bernasconi – racconta l’artista - ha le forme di un ciuffo di salvia. Ho scelto di rappresentare piante officinali perché la loro storia è da sempre legata al benessere dell’uomo, sia per le proprietà curative, che per quelle … magiche.

La salvia, oltre ai principi attivi ha, nelle radici etimologiche, un’aspirazione e una speranza: il nome deriva dal latino "salvus" che indica salvare, sicuro, bene, sano. Nessuna immagine mi sembrava più appropriata per celebrare Plinio e per festeggiare la giornata mondiale della Madre Terra.

In una serie limitata di magliette ho voluto realizzare degli interventi grafici che rappresentassero delle banshee, degli spiritelli che abitano la pianta, delle essenze che possano essere un’esortazione alla consapevolezza che siamo parte di un unico e meraviglioso sistema.” Il ricavato della vendita sarà destinato dal Comune di Cernobbio al sostegno di progetti del territorio per la salvaguardia dell’ambiente.

Ma tutto il lungo week end del Ponte del 25 aprile sarà all’insegna della celebrazione della Natura, uno dei tre temi conduttori dell’anno di Villa Bernasconi.

Domenica 23 aprile 2023 alle ore 15 ritorna per i più giovani l’appuntamento con “Lupus in Tabula. L’eco della foresta”, il gioco partecipativo ideato da Pietro Cerchiello proprio ispirandosi alla mostra in corso, in cui sarà necessario mettere alla prova le proprie strategie e abilità di persuasione per riuscire a vincere. L’attore Pietro Cerchiello guiderà i partecipanti in una storia mai sentita… piena di intrighi e sorprese che inizia così: “Si dice che tanto tempo fa, in una terra lontana, esistesse una città ai margini di una foresta. Si dice che la notte si sentisse questa foresta parlare. E che chiunque vi entrasse, non fu mai più rivisto. Si dice che questa foresta non fosse in realtà così tanto lontana. E che questa storia non è poi di così tanto tempo fa…”.

La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu

Villa Bernasconi sarà inoltre aperta straordinariamente martedì 25 aprile 2023, dalle ore 10 alle ore 18 e alle ore 11, i visitatori del museo potranno partecipare ad una visita guidata alla mostra “Plinio Effetto Serra. Artwork by Vanni Cuoghi” in compagnia del curatore Aldo Premoli (compresa nel biglietto d’ingresso alla mostra). Sarà anche l’ultimo giorno di esposizione in museo della serie di documenti inediti dell’archivio storico comunale esposti in occasione del Centenario del Monumento ai Caduti a Cernobbio (18 marzo 1923 – 18 marzo 2023), che fu fortemente voluto dalla popolazione “in riconoscenza verso i suoi Figli Caduti per la Patria“ e dal Cavalier Davide Bernasconi, Presidente del Comitato promotore.

L’appuntamento mensile con “il pianista in villa” è invece in calendario lunedì 24 aprile 2023.

Il pianista Sergio Guatterini intratterrà i visitatori del museo, dalle 15 alle 18, con un programma interamente dedicato all’Opera (compreso nel biglietto d’ingresso).

Fino al 20 maggio 2023, in occasione degli “Incontri Moda a Villa Bernasconi”, nella Sala del Pavone Tacchinato è allestita la “Capsule - Il Centenario dell’azienda Clerici Tessuto.”, con l’esposizione di sei tessuti che fanno parte della collezione creata appositamente per la celebrazione dei cent’anni della fondazione, ricorrenza avvenuta nel 2022

INFORMAZIONI E CONTATTI

Dal venerdì al lunedì, dalle 10 alle 18

Biglietto intero: 8,00 euro. Ridotto: 5,00 euro. Gratuito under 14, over 75, cernobbiesi, disabili e accompagnatore, insegnanti, Abbonamento Musei e altri casi su www.villabernasconi.eu. Sconto di 1 euro a chi presenterà il ticket di pagamento della sosta a Cernobbio. Nel biglietto del museo fino al 2 ottobre 2023 è inclusa la mostra “Plinio Effetto Serra. Artwork by Vanni Cuoghi” a cura di Aldo Premoli organizzata dal Comune di Cernobbio, in collaborazione con Ass. Mediterraneo Sicilia Europa e con il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni del Bimillenario Pliniano.

Prenotazione consigliata su www.villabernasconi.eu.