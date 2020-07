Cernobbio, visite guidate a Villa Erba per tutto agosto

Villa Erba apre le sue porte: ogni sabato alle ore 11:00 e domenica alle ore 15:30, fino alla fine di Agosto, l’Associazione di Guide del Lago di Como “Mondo Turistico”, in Collaborazione con il Comune di Cernobbio e Villa Erba, propone visite guidate alla scoperta del meraviglioso parco secolare.

La partecipazione prevede un costo di € 10 a persona, € 8 per i cernobbiesi e per chi visita anche il Museo di Villa Bernasconi ed è gratuita per gli under 14. Prenotazione obbligatoria al numero +39 348 511 4649 (Fiorella). Le visite, della durata di circa 90 minuti, si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza legate a Covid-19: numero di partecipanti contingentato, obbligatori distanziamento sociale e mascherina.

Il ritrovo è previsto presso Villa Bernasconi; per chi desidera visitare il Museo è necessaria la prenotazione sul sito www.villabernasconi.eu (ven-lun, 10-18; +39 031 334 7209).

L’iniziativa rientra nel calendario di eventi “Welcome to Cernobbio” - edizione speciale “In prossimit’Arte” che prevede varie iniziative nei mesi di luglio e agosto. Le visite guidate al parco di Villa Erba rappresentano un’occasione per scoprire un’area raramente accessibile, parte e sede della rete dei “Grandi Giardini Italiani” che unisce giardini unici e di grande bellezza sparsi nel nostro paese. Il parco secolare è riconosciuto per la ricchezza a livello botanico: numerose le specie di piante, locali ma anche provenienti da altri angoli del Mondo. Sviluppato lungo una passeggiata sul Lago, che regala scorci incredibili sul primo bacino del Lario, offre fra l’altro un riservato giardino zen.

Villa Erba è anche uno dei punti di interesse raccontati nella nuova applicazione “Cernobbio Tales”, pensata per poter visitare la città attraverso le storie degli abitanti. Grazie alla tecnologia Bluetooth, passando nei pressi dell’ingresso della villa, si avrà accesso ad un breve video, nel quale il Presidente Filippo Arcioni racconta la bellezza stupefacente e un curioso aneddoto legati a questo luogo affascinante.

Per ulteriori informazioni relative a Cernobbio è operativo l’Info Point “smart”, dal venerdì al lunedì, dalle 10:00 alle 17:00 (infopoint@comune.cernobbio.co.it / 347 881 8532); pagine Facebook e Instagram “Cernobbio Città”. Il programma completo degli eventi è disponibile sui canali social e sul sito www.comune.cernobbio.co.it.