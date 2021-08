Hiroshima e Nagasaki, il 6 agosto la commemorazione al Monumento alla Resistenza Europea

Venerdì 6 agosto alle ore 11 al Monumento alla Resistenza europea (sul lungolago Mafalda di Savoia) sarà commemorato il bombardamento atomico delle città di Hiroshima e Nagasaki, in forma ristretta e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie. Il Comune di Como sarà rappresentato dal vicesindaco Adriano Caldara.

«La commemorazione - spiega il vicesindaco - sarà ancora una volta caratterizzata dalle precauzioni contro la pandemia, ma ciò non ci impedirà un abbraccio virtuale ancora più forte al popolo giapponese che ha subito direttamente questa immane tragedia e a tutti coloro che, come noi, vogliono allontanare per sempre l'idea della distruzione nucleare e delle sue nefaste conseguenze».

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...