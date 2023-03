Be My Voice, allo Spazio Gloria di Como

In occasione della Giornata internazionale della donna, Arci Como, Arci ecoinformazioni, Arci Xanadù e Donne in nero organizzano la proiezione del docufilm Be My Voice, giovedì 9 marzo allo Spazio Gloria alle 20,45, preceduta da un momento conviviale dalle 19,30.

Essere la voce di chi alla propria voce ha dovuto rinunciare. Essere il punto di connessione tra chi non può parlare e chi, invece, è libero di ascoltare. Questa è l’urgenza narrativa di Be My Voice, il documentario – presentato anche al Pordenone film festival 2022 e proposto quest’anno da Arci e Ucca in occasione della Giornata internazionale della donna - da Nahid Persson, regista iraniana naturalizzata svedese, che racconta una donna, un popolo, una scelta. È la storia di Masih Alinejad, giornalista e attivista, diventata la voce delle donne iraniane nelle battaglie di civiltà.

Una giornalista in esilio. Una terra senza libertà. Una voce che diventa milioni di voci. La giornalista e attivista Masih Alinejad è la voce di milioni di donne iraniane che si ribellano contro l’hijab. Guidando dall’esilio uno dei più grandi atti di disobbedienza civile nell’Iran di oggi, Masih usa la sua libertà per impedire che il silenzio soffochi la protesta nel suo paese. Ma il coraggio, ovviamente, ha un prezzo: Masih e i suoi familiari devono fare i conti con le minacce di un regime oppressivo e violento.

L'iniziativa è parte della rete Intrecciat3, per affermare con incontri, dibattiti e riflessioni politiche, culturali, sociali la forza che le donne portano nel e per il mondo, il valore della lotta per i diritti di tutte e tutti nel cammino verso orizzonti comuni e paritari.