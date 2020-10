Autunno nei borghi in Valsolda

Domenica 25 ottobre, in occasione delle Giornate FAI d’Autunno, 2 proposte di itinerari guidati alla scoperta del Piccolo Mondo Antico in Valsolda, con l’evento Autunno nei Borghi.

1° ITINERARIO: Visita guidata ai borghi di Oria, Albogasio e Albogasio Superiore, a cura di Brian Subinaghi Guida Turistica , alla scoperta dei palazzi storici e delle chiese di San Sebastiano, di Santa Maria Annunciata e di Sant Ambrogio.

Punto di ritrovo e partenza al Sagrato della chiesa di Oria, nei pressi di FAI – Villa Fogazzaro Roi.

ORARI di partenza visite

Domenica 25 – ore 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

2° ITINERARIO: Visita guidata del borgo di Castello, di Museo Casa Pagani e della Chiesa San Martino – Castello Valsolda – Official, anche detta la Cappella Sistina della Lombardia.

Punto di ritrovo e partenza presso il sagrato della Chiesa di Castello.

ORARI di partenza visite

Domenica 25 – ore 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

INFO E COSTI

Per garantire la sicurezza i gruppi saranno composti da un numero limitato di partecipanti, é pertanto fortemente consigliata la prenotazione.

Quota di partecipazione (per ciascun itinerario), comprendente guida ed ingressi ai punti di interesse, 5€!!

Per ulteriori informazioni e per la prenotazione contattare Filippo Colombo al numero +39 393 5188 221 (anche messaggi WhatsApp) o via mail ad info@insiemeturismo.com