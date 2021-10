L'arte del cinema, quattro film in via Borgovico

Finalmente si riprende a parlare di cinema e sopratutto a vedere film. The Art Company Como propone quattro titoli che raccontano artisti o luoghi depositari di arte con la collaborazione degli amici di Stanze di Cinema che introduranno ogni proiezione.



giovedì 28 ottobre 2021 ore 20.30

Volevo nascondermi di Giorgio Diritti

Italia 2020

La vita del pittore Antonio Ligabue, uno dei maestri e protagonisti fondamentali dell'arte contemporanea internazionale. Il film è stato premiato ai Nastri d'Argento, ha ottenuto 15 candidature e vinto 7 David di Donatello, Il film è stato premiato al Festival di Berlino, ha ottenuto 1 candidatura agli European Film Awards.



giovedì 4 novembre 2021 ore 20.30

I colori della passione (The Mill & the Cross) di Lech Majewski

Polonia 2011

Il regista Lech Majewski configura il mondo visionario e senza regole del pittore Pieter Bruegel. Il film è stato premiato a Durres, Gdynia, Lume e Siviglia.



giovedì 11 novembre 2021 ore 20.30

Francofonia di Aleksandr Sokurov

Francia/Germania/Olanda 2015

La storia di due uomini eccezionali: il direttore del Louvre Jacques Jaujard e l'ufficiale dell'occupazione nazista il conte Franziskus Wolff-Metternich, prima nemici, poi collaboratori.



giovedì 18 novembre 2021 ore 18.00

presentazione libri che raccontano due grandi registi

Bong Joon-Ho memorie treni madri e parassiti

Denis Villeneuve incendi

di Marco Albanese che dialoghera con Stanze di Cinema



giovedì 18 novembre 2021 ore 20.30

Il ritratto negato di Andrzej Waida

Polonia 2016

La storia di Wladyslaw Strzeminski, vittima delle persecuzioni del regime comunista per non aver adeguato la sua arte astratta ai dettami del realismo socialista.



Prenotazione obligatoria al +39 335 8095646

La proiezione è destinata agli iscritti a The Art Company Como.

Viste le restrizione Covid il numero massimo di spettatori ammessi sarà di 15 persone.

È obbligatorio l'esibizione del green pass e l'uso della mascherina per tutta la durata della proiezione

