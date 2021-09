Il Weekend live dell'Officina della Musica riparte dai Beatles

Indirizzo non disponibile

L'Officina della Musica di Como riprende a settembre la sua regolare programmazione live. Nel weekend sono in cartellone tre concerti. Questo il programma annunciato.

VENERDÌ 10 ALLE 21:00

BeatLesson: Tributo Beatles

I BeatLesson sono la prosecuzione naturale di un tributo ai Beatles che arriva da molto lontano negli anni e che dopo quartetti elettrici che hanno lasciato un'impronta nel genere diventano per queste occasioni quartetto acustico che tiene (ove il tempo lo permette...) una specie di "lezione" beatlesiana con aneddoti sui fab4 e spiegazioni sulle songs proposte.

Mauro Pina (John)

Cesare Cossu (Paul)

Roberto Biscaro (George)

Oriano Riva (Ringo)

Si ringrazia Fabrizio Bellanca per la foto della sua illustrazione dei Beatles

Contributo soci: 12,00 eur.

Ingresso riservato per i soci in regola con l'abbonamento annuale

SABATO, 11 SET ALLE 21:00

Fried Chicken Wings

We're back (Again) con uno splendido concerto blues, rigorosamente "Live" dei Fried Chichen Wings!

Line Up

Massimo Cappelletti (vocals)

Andrea Ragona (piano, keyboards)

Francesco Mele (guitar)

Giovanni Romanini (bass)

Marco Porritiello (drums)

ingresso 12 euro

DOMENICA 12 ALLE 21:00

Isabella Tosca & Maurizio Aliffi presentano Steeldust

Nell'ultimo lavoro del duo, il cd Steeldust, sono presenti composizioni originali di Maurizio e Isabella che, in qualità di autori della musica e dei testi, riconfermano la loro identità musicale che attinge al jazz e alla bossanova.

Al progetto hanno partecipato validissimi ospiti che hanno impreziosito i brani con assoli e sonorità molto particolari.

Isabella Tosca: vocals

Maurizio Aliffi: guitar

Contributo soci: 12,00 eur.

Ingresso riservato per i soci in regola con l'abbonamento annuale

Informazioni

Posti a sedere distanziati e limitati, prenotazione obbligatoria al 3492803945 tramite messaggio whatsapp

Si consiglia di arrivare in anticipo per garantire lo svolgimento dei controlli di sicurezza in serenità.

Ingresso solo con Green Pass.