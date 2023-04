Vandoliers in concerto, musica texana e mercatini allo Spazio Gloria di Como

Arriva per la prima volta in Italia la giovane cult band texana Vandoliers. Un’esplosione di suoni e divertimento in chiave country, punk, rockabilly e tex mex.

Un caleidoscopico di generi e sensazioni che rende The Vandoliers un vero e proprio manifesto della loro poetica musicale in grado di abbinare fiati mariachi e ritmi countrypunk ispirandosi a grandi band come Pogues, Flogging Molly, Mavericks, Waterboys, The Clash, Joe Ely, Los Lobos, Uncle Tupelo e Turnpike Troubadours. Una band che si esalta ancora di più nella dimensione live facendo alzare il pubblico dalle sedie e catapultandolo nei saloon di frontiera tra Texas e Messico. I Vandoliers hanno macinato in questi anni chilometri ed esperienze continuando a ampliare gli orizzonti del loro sound e sono pronti a conquistarsi l’Italia con due esclusive date in cui presenteranno il nuovo disco, omonimo della band.

Programma

Domenica, 16 aprile, Spazio Gloria

Dalle 17

Area esterna unplugged by DES Records con: Luca Dai - Sench & the Improbably Lovable Combo - Massilanciasassi trio - La Forma delle Nuvole

Mercatini di autoproduzioni, artigianato e vintage per tutta la giornata: area esterna attiva dalle 17 con birrette, tavoli e food corner

Dalle 19

DJ set by

Dr. Feelgood from Virgin Radio

Dalle 20.30

Claudia Buzzetti

Dalle 21.30

Vandoliers