Uri Caine, improvvisazioni e variazioni a Villa Olmo

Dallo studio della musica classica Uri Caine ha affinato la tecnica per l’improvvisazione e la curiosità per processi compositivi. Un concerto, mercoledì 14 giugno. all'interno del Festival Como Città della Musica a Villa Olmo, per piano solo in cui le improvvisazioni e le variazioni toccheranno tutti i generi: dai grandi autori della classica al pop, dai canonici standard jazz e blues al rock.

Uri Caine

Uri Caine nasce l’8 giugno 1956 a Philadelphia. Incomincia a suonare il piano all’età di sette anni per poi studiare con il pianista francese Bernard Peiffer. Terminati gli studi all’università della Pennsylvania, nel 1981 comincia la carriera professionale e dopo alcuni anni – nel 1985 – debutta con la Rochester-Gerald Veasley band. Caine viene principalmente celebrato per il suo eclettismo e per la sua inventiva nell’interpretazione del repertorio classico. Nel 1997 infatti il suo tributo jazzistico a Gustav Mahler gli permette di ricevere un premio prestigioso dalla German Mahler Society. Nel 2001 concepisce – assieme al batterista Zach Danziger – un originale progetto chiamato "Uri Caine Bedrock 3” che vede fondere le sonorità del drum'n'bass con quelle del fusion jazz. Sempre nello stesso realizza con Ahmir Thompson e Christian McBride un album eclettico dal titolo THE PHILADELPHIA EXPERIMENT, che contiene diversi generi: dal jazz fino all’hip hop. Nel 2005 Caine viene nominato “Composer-in-Residence” della Los Angeles Chamber Orchestra fino alla stagione 2008-2009.

mercoledì, 14 luglio 2021 – ore 21.30

URI CAINE. PIANO SOLO

Improvvisazioni e variazioni