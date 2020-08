Sulutumana in concerto a Villa del Grumello

Un incontro speciale tra il contesto pittoresco del Parco del Grumello e la poetica dei Sulutumana inaugura le attività culturali di settembre organizzate dall’Associazione Villa del Grumello, domenica 6 alle ore 18,30 nel parterre della Villa, all’ombra del grande cedro.

Un evento per la città di Como incorniciato dalla bellezza del suo lago, per celebrare i 20 anni di attività del gruppo, che accarezzerà l’anima dei fan con un excursus tra i brani più noti e significativi che hanno scandito il percorso artistico della band.

Musica, natura e pubblico ritrovato: suggestioni ed energie che si incontreranno nella condivisione di un momento di socialità atteso e denso di significato, in questo 2020 sospeso.

Grumello.musica

20venti SULU Tour

domenica 6 settembre, ore 18.30

PARTERRE VILLA

Concerto dei Sulutumana

in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni del gruppo

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria (www.villadelgrumello.it)

Sarà possibile prenotare un massimo di due biglietti, in caso di impossibilità a partecipare è gradita la disdetta.



Accesso al parco solo pedonale.

L’evento è organizzato nel rispetto delle vigenti normative in tema di prevenzione e contenimento della pandemia Covid-19.



Info parco@villadelgrumello.it

www.villadelgrumello.it | fb associazionevilladelgrumello