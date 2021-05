I Sulutumana tornano in concerto al Teatro Sociale, finalmente!

I Sulutumana tornano finalmente sul palco di casa, il Teatro Sociale di Como. Non c'è bisogno di aggiungere nulla se non le parole di Gian Batttista Galli, Nadi Giori e Francesco Andreotti: "Si ricomincia, o più esattamente si rinasce, con la strana sensazione di una vita precedente nella quale il nostro pane quotidiano era la musica, lo scrivere canzoni e portarle alla gente. Poi, dalla sera alla mattina, le luci di scena si sono spente, il contachilometri del furgone si è fermato e gli strumenti si sono consegnati all’oblio delle loro custodie. Non sapevamo più chi eravamo, increduli e disorientati per il fatto che tutto si fosse interrotto così bruscamente, così brutalmente, senza sapere se, quando e come saremmo potuti tornare a riprenderci la nostra vita di artisti".

"Ma finalmente si torna su un palco… e che palco! Si torna sapendo che forse nulla sarà più come prima, si torna per la curiosità di riscoprirci, per il bisogno di sentirci vivi, si torna con una cicatrice nell’anima che non possiamo e non vogliamo nascondere. Si torna e si prova a ricominciare, perché l’incontrarsi in nome della musica è vitale come lo sono abbracci e sorrisi, perché ci sentiamo una sorta di operatori sanitari dello spirito, perché abbiamo una maledetta e meravigliosa voglia di incontrarvi per poter tornare ad incontrare noi stessi, per poterci riconoscere dopo questo tempo così strano e complicato per tutti e per ciascuno. E non vogliamo fare altro che cantare e suonare le nostre canzoni, proprio come nella nostra vita precedente. E, proprio come allora, non desideriamo altro che sentirvi cantare con noi. Sarà semplicemente stupendo".

sabato, 29 maggio – ore 19.00

SULUTUMANA IN CONCERTO

Voce, fisarmonica Gian Battista “Giamba” Galli

Pianoforte, tastiere Francesco Andreotti

Basso elettrico, contrabbasso Nadir Giori

