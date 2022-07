Samuele Bersani in concerto all'Arena di Como

Un nome atteso quello di Samuele Bersani, ospite, in collaborazione con MyNina Spettacoli, della quindicesima edizione del Festival Como Città della Musica. L'artista bolognese apre il suo tour estivo in Arena il 16 luglio 2022. Live dell'omonimo disco, Cinema Samuele, che ha dato all’artista la sua quinta Targa Tenco come Miglior Album in Assoluto dell’Anno e numerosi apprezzamenti da pubblico e critica, segnando un nuovo percorso sonoro, "Cinema Samuele TOUR 2022" continua così il suo viaggio e si conferma come uno degli appuntamenti dal vivo più attesi della prossima estate. Sul palco tanta poesia oltre ai video realizzati per lo spettacolo da Bruno D’Elia, musica suonata da una band affiatatissima di sette grandi musicisti (Tony Pujia e Silvio Masanotti chitarre, Alessandro Gwis piano e tastiere, Stefano Cenci tastiere, Davide Beatino basso, Marco Rovinelli batteria, Michele Ranieri cori e polistrumentista).





Un tour che attraverserà l'Italia e porterà la musica di uno degli artisti più amati di sempre in un incontro di suoni, e immagini tra le note e le storie dei suoi album precedenti in una versione completamente riarrangiata e quelle del suo ultimo apprezzatissimo disco. La scaletta è il racconto in note di trent'anni di carriera, ma anche, e soprattutto, di quelle delle “sale” del suo ultimo album, da ascoltare e guardare come un film. Da "Harakiri" a "Chicco e Spillo", da "Il tuo ricordo" a "Spaccacuore", e ancora "Le Abbagnale", "Pixel", "Le mie parole", "Mezza Bugia", "Psyco", "Coccodrilli", Bersani alterna le sue ultime canzoni ai suoi brani più amati, risultando come un artista sempre fedele a sé stesso ed alla sua libertà espressiva che lo contraddistingue.

Cinema Samuele

Samuele Bersani è tornato nel 2020 sulla scena discografica con "Cinema Samuele" (Sony Music). L'album segna un nuovo percorso sonoro per l'artista, figlio di una lunga e attenta ricerca musicale, e racchiude 10 tracce in cui l'attualità irrompe nella sua poesia come il lampo di un proiettore che nel buio della sala arriva sul grande schermo improvviso, caldo e diretto. Un mosaico di situazioni che si mostrano all'ascoltatore in maniera cinematografica, dove c'è una colonna sonora sorprendente da ascoltare ma anche immagini nitide, crude e poetiche da guardare. Storie che si snodano in mille vicoli, nei diversi appartamenti di un condomino, nelle tante sale di un cinema. "Cinema Samuele" racconta la vita nelle sue infinite declinazioni, tra fragilità e senso di onnipotenza, incomunicabilità e sentimenti sinceri, ironia e visioni, tra passato che torna e presente che si impone. Samuele parte dal suo mondo, dal suo vissuto, ma diventa anche osservatore di ciò che lo circonda.

In "Cinema Samuele" i suoni si avvicinano sempre più a quelli oltreoceano, ricchi, pastosi, sperimentali, in un percorso già iniziato negli ultimi suoi album dove chitarre elettriche e synt si mescolano al pianoforte e agli archi, da ascoltare a tutto volume. Un lavoro innovativo, prodotto e arrangiato dallo stesso Bersani con la collaborazione di Pietro Cantarelli, fuori da ogni etichetta perché questo è un disco rock, ma anche pop, cantautorale ma anche elettronico. Un lavoro attento in cui nulla è lasciato al caso, a partire dalla copertina dell'album (realizzata da Paolo De Francesco) che ne rispecchia il suo contenuto: il mondo di Samuele pieno di tante storie pronte ad uscire dalle quattro mura di una casa per essere raccontate. Un racconto in cui le immagini del presente (il cartellone con l'arcobaleno e la scritta "Andrà tutto bene"), si affiancano a quelle del passato (l'orologio della Stazione di Bologna fermo sulle 10.25), la cronaca all'immaginazione, le luci alle ombre, la sua vita (la statua del Nettuno della sua Bologna) a quella di tanti altri.