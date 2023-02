Salmo arriva a Lugano con il Summer Tour, ecco quando e dove

L'estate inizia a svelare i suoi appuntamenti live. Dopo Piero Pelù e i Coma Cosa, è il turno di un secondo appuntamento a Lugano. Martedì 11 luglio alle 21:30, Piazza Luini ospiterà infatti grande artista della scena rap italiana: Salmo farà tappa sul lungolago di Lugano con il suo “Summer Tour” e sarà il protagonista assoluto di quello che si annuncia come un nuovo evento straordinario dell’estate luganese. La prevendita apre domani, giovedì 9 febbraio, alle ore 14:00.

Capace di scalare le classifiche italiane di vendita e di stream su Spotify e di riempire arene come lo Stadio San Siro, Salmo sarà il protagonista assoluto di una serata da non perdere nella quale salirà sul grande palco affacciato sul Lago di Lugano, allestito appositamente per la serata.

Salmo, pseudonimo di Maurizio Pisciottu, classe 1984, ha iniziato a scrivere le sue prime rime giovanissimo; nel 2011 debutta con il suo primo album, The Island Chainsaw Massacre, che lo fa conoscere a livello nazionale. L’anno successivo esce il suo secondo album, Death USB; nello stesso anno vince gli MTV Hip Hop Award nella categoria Best Crossover. Nel 2013, con Midnite, conquista il primo posto nella classifica italiana degli album, ottenendo il disco d’oro. Artista versatile, Salmo collabora con Jovanotti per cui firma il videoclip di Sabato; successivamente apre i concerti del Tour 2015 di Lorenzo Cherubini. Nel 2017 si misura anche come attore, recitando nel cortometraggio Nuraghes S’arena di Mauro Aragoni.

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro, davanti a 50 mila persone, e conta oggi oltre 2,9 miliardi di streaming totali, 67 dischi di platino e 41 dischi d’oro. Il suo ultimo disco FLOP è stato certificato triplo platino e ha raggiunto oltre 250 milioni di streaming. Il concerto è organizzato in collaborazione con MyNina Spettacoli, nell’ambito della rassegna estiva LAC en plein air.

La prima fase di prevendita si è aperta oggi giovedì 9 febbraio alle ore 14:00 con un quantitativo limitato di biglietti al prezzo scontato di 59 franchi. Gli abbonati LAC beneficiano di una prelazione di 24 ore, con la possibilità di assicurarsi i posti prima dell’apertura della prevendita.