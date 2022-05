Peace & Notes, in Tremezzina si canta per la pace De Sfroos & Friends

Sabato 28 maggio la piazza XI febbraio di Lenno, Tremezzina, sarà idealmente collegata con un filo arcobaleno alla popolazione Ucraina, in occasione del concerto evento benefico per la raccolta fondi per il centro di accoglienza di Leopoli a cui andranno le offerte e i proventi della serata. A fare “gli onori di casa” ci sarà Davide Van De Sfroos per sostenere la causa benefica che si prefigge di inviare importanti aiuti al centro di accoglienza che ormai da mesi raccoglie profughi ucraini.

Insieme a Davide sul palco di Tremezzina si alterneranno, a partire dalle 18, diverse band ed artisti

SIMONE PEDUZZI,

SABRINA MORGANTI,

OMAR RICCA,

GIANCARLO CREA,

FABIO COLOMBO e BUDDY WALKIN,

GIGI CERESA e CACHITO,

GVH Lite,

PUSH BUTTON GENTLY,

IBRAVI

POTAGE

Tutti uniti per rimarcare a gran voce che la pace è l’unica via e che ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale di concerto con l’associazione turistica Tremezzina, sotto la direzione artistica di MyNina Spettacoli, sarà ad ingresso libero, mentre la ristorazione sarà a cura di ’ASD Lenno, sempre in prima fila nella promozione di eventi benefici.