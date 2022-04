Officina della Musica, un lungo treno di musica perpetua

Prosegue la programmazione live all'Officina della Musica di Como con un trittico di concerti per tutto il weekend. Eccoli di seguito, presentati uno ad uno.

Venerdì 8 aprile alle 21

Night Train presents: Changes

Filippo Casati - Sax Contralto

Gianluca Tomasetta - Chitarra Elettrica

Daniele Cortese - Basso Fretless

Andrea Varolo - Batteria

Night Train è un progetto musicale che nasce nel 2020 dall’incontro fra quattro musicisti di formazione jazzistica, ma aperti allo stesso tempo a influenze diverse, dal funk, al rock alla world music. Il gruppo propone un repertorio costituito interamente da brani originali, il cui tratto distintivo è proprio la contaminazione: l’apporto della tradizione jazzistica americana si fonde e si mescola con influenze provenienti dal jazz europeo, con sonorità elettriche esaltate dal basso fretless e con ritmi e atmosfere latin, afro e mediorientali.

Il quartetto negli ultimi due anni ha alternato una costante attività live ad un intenso lavoro compositivo e di ricerca sul suono, concretizzatosi nel 2022 con la pubblicazione del suo primo disco: Changes.

Sabato 9 aprile alle 21

Tino Cappelletti & Joy Band

La Kappellman Joy Band:

Ivan Muoio: keyyboards

Amos Vismara: bass

Alex Canella: drums­

Nuovo appuntamento per la rassegna "L'Officina del Blues" con Tino Cappelletti & Kappelman Joy Band. Tino Cappelletti, bassista, chitarrista e cantante, dopo aver militato per circa 20 anni nella Treves Blues Band, e per altri 15 anni con la Baker Street Band prima come bassista poi come chitarrista nel 2011, crea la sua Kappellman Joy Band con la quale incide il suo primo lavoro da solista "Everything's Alright". L'artista, che si esibirà a L'Officina della Musica, vanta diverse collaborazioni con i grandi del blues americano tra i quali Mike Bloomfield, Sunnyland Slim, Chuck Leavell (tastierista degli Allman Brothers Band, Eric Clapton e Rolling Stones), Sonny Landreth, Bob Margolin, Ronnie Earl. E' membro dei Chicken Mambo Band di Fabrizio Poggi con cui ha partecipato ai più prestigiosi Festival Blues italiani ed europei.

Domenica 10 aprile alle 21

Claudio Borroni Trio

­Claudio Borroni, crooner di eccezionale levatura, accompagnato da due musicisti di alto livello, propone una serata all’ insegna di brani jazz&bossa del repertorio di Frank Sinatra, Carlos Jobim, Michael Bublé e altri grandi interpreti dei classici del panorama musicale americano.

Con Claudio, Gianfranco Calvi al piano e Guido Bergliaffa al contrabbasso in una serata ricca di atmosfere acustiche.

Info

Per prenotare inviare un messaggio con nome e cognome al numero: 3517066922