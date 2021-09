Lake Como Music Festival: il Duo Beikircher al Santuario della Madonna del Soccorso

Concerto sabato 4 settembre al Sacro Monte di Ossuccio. il La coppia Vera e Alban Beikircher si sono conosciuti musicalmente in un tour di concerti in Italia con la Sinfonia Concertante di Mozart e da allora hanno suonato insieme in vari ensemble di musica da solista e da camera e nel Quartetto di Korngold. Il loro variegato programma in duo comprende opere di Martinu, Ysaye e Mozart. I duetti per violino e viola di Wolfgang Amadeus Mozart hanno una genesi speciale:

A causa di una lunga malattia, Michael Haydn non è stato in grado di completare la commissione di composizione del suo datore di lavoro in tempo. Ecco perché Mozart ha scritto i duetti per il suo amico, che inizialmente sono stati pubblicati sotto il nome di Haydn. Dalla creazione di questi ingegnosi duetti per violino e viola, numerosi compositori si sono ripetutamente dedicati a questa speciale formazione di musica da camera. Musiche di Bohuslav Martinu, W.A. Mozart, Johann Halvorsen

Dove

Questa sede si raggiunge a piedi attraverso la via crucis del Sacro Monte. Potete iniziare il percorso dalla cappella 1 o 4 a seconda del parcheggio che sceglierete o arrivare a piedi con una deviazione dalla Greenway del lago. La passeggiata è parte del Sacro Monte di Ossuccio, patrimonio dell’Unesco. Oltre alle opere d’arte contenute nelle cappelle potrete ammirare un paesaggio unico sul lago. La passeggiata dura meno di mezz’ora e non richiede particolare sforzo. Vi consigliamo comunque calzature comode. Il concerto si terrà nel Santuario e si potrà ascoltare anche dal piazzale antistante.