Jesper Lindell live a Cantù con il nuovo album Twilights 

Jesper Lindell è in Italia per presentare il suo nuovo disco Twilights che vede la partecipazione di ospiti illustri come Amy Helm, vocalista e figlia del leggendario Levon Helm di The Band. Il tour è cominciato a Bolzano e si è esteso fino in Puglia e in Calabria e arriva anche in Lombardia con tre attesi concerti prima di partire alla volta della Spagna.

Giovedì 10 novembre Jesper Lindell e la sua band suoneranno per AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi) al Teatro San Teodoro di Cantù (ore 21, ingresso libero). Un concerto molto sentito considerato che Jesper è stato sottoposto nei mesi scorsi a un trapianto del rene, donatogli da suo padre. Venerdì alle 19.00 la band svedese si esibirà nella caffetteria Babitonga della libreria Feltrinelli di via Pasubio a Milano e sabato sera l’ultima tappa italiana sarà sul palco della scuola di musica Ottava di Brescia.

La band ha un sound molto potente e anni settanta, grazie anche all’uso di amplificatori e strumenti dell’epoca, pur essendo composta da musicisti tutti giovanissimi, amici di sempre che hanno seguito Jesper nella sua parabola verso il successo. Alla batteria c’è Simon Wilhelmsson, al basso Anton Lindell, fratello di Jesper. Jimmy Reimers suona le chitarre ma anche il violino, la tromba e il corno francese e poi ci sono ben due tastieristi: Carlos Lindvall e Rasmus Fors che suona una vecchia Crumar con tanto di Leslie, che forgia il sound della band evocando suggestioni soul che portano a The Band e Rolling Stones.

Jesper Lindell e i suoi “ragazzi” arrivano tutti da Ludvika, città svedese operaia a nord-ovest di Stoccolma. All’età di 13 anni, Jesper era il giocatore di calcio più talentuoso nella sua città natale,

ma a seguito di un infortunio di gioco fu costretto a trascorrere un lungo periodo su una sedia a rotelle. Suo fratello maggiore per consolarlo gli insegnò qualche accordo sulla chitarra aprendogli la porta su quello che sarebbe stato il suo futuro.

Jesper fonda le sue prime band e poi arriva la svolta con l’incontro con il produttore Benkt Söderberg, padre dell'acclamato duo di sorelle indie folk svedesi First Aid Kit e viene alla luce il suo primo album, Little Less Blue, con il contributo delle stesse sorelle Söderberg, Klara e Johanna. Il suono soul-rock retrò del disco ottiene un grande riscontro presso il pubblico svedese.

Nel 2019 pubblica Everyday Dream, nato dalla collaborazione con il bassista dei Blues Pills, Zack Anderson, con un’impostazione musicale che mescola rock /blues e soul in stile Van Morrison.

Con una nuova casa discografica americana alle spalle, il disco viene distribuito a livello internazionale, ottenendo recensioni entusiastiche, così come il singolo estratto, Whatever Happens, consegue un grande successo di vendita e critiche tanto in Svezia, quanto negli Stati Uniti, dove viene inserito anche nella serie TV americana The Council Of Dad.

Jesper prosegue nella collaborazione con la famiglia Soderberg e le First Aid Kit, partecipando all'acclamato tributo a Leonard Cohen, presso il prestigioso teatro Dramaten di Stoccolma che diventa un disco di culto.

Jesper Lindell è in corsa verso il successo ed è pronto a girare il mondo con la sua band quando arriva la pandemia ma soprattutto una grave congenita disfunzione renale che lo costringe in dialisi tre volte alla settimana in attesa di un trapianto.

Jesper torna nella sua città, Ludvika, apre un proprio studio di registrazione, ritrova i vecchi amici e l’immagine di quel ragazzo timido amante del calcio, ancora una volta seduto su una sedia a rotelle nella stessa stanza, con una chitarra in grembo.

Il trapianto del rene donato dal padre stesso di Jesper fa finalmente superare i momenti bui che si trasformano in un disco meraviglioso, Twilights, distribuito a livello mondiale da Red Eye.