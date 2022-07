A Villa Erba l'omaggio dantesco a Gaber e Jannacci

All’interno della programmazione del PIC, Piano Integrato per la Cultura, un tesoro di territorio, il Teatro Sociale di Como, in collaborazione con Villa Erba, porta nel famoso parco di Cernobbio lo spettacolo Lemon Live Show dei JAGA PIRATES, con Stefano Annoni, Luca Rodella, e le musiche dal vivo di Roberto Dibitonto, Diego Paul Galtieri e Francesco Marchetti. Special guest della serata sarà Paolo Tomelleri, famoso musicista polistrumentista. Il concerto avrà luogo martedì, 19 luglio, alle ore 21.00, ad ingresso gratuito.

Gli Jaga Pirates, band teatrale, nascono con la missione di mettere in viaggio per l'aldilà le anime dei due grandi artisti Enzo Jannacci e Giorgio Gaber, esplorando in chiave esagerata ed esplosiva il teatro-canzone. Un omaggio dal sapore dantesco ai grandi Gaber e Jannacci che qui, comportandosi come i personaggi del Godot di Beckett, battibeccano nostalgici su quanto amara e al tempo stesso gioiosa possa essere la vita vissuta. Tutto questo attraversando bolge infernali a suon di musica, accompagnati dai versi più poetici, arrabbiati e buffi delle loro eterne canzoni.



Jaga Pirates debuttano nel 2018 con Aspettando i Limoni, chiudendo, dopo varie repliche in teatri, locali e bar, la tournée dell’Outside Festival 2019 al Castello Sforzesco di Milano per Estate Sforzesca. Nella primavera 2020 sono invitati, con un loro video musicale, alla Zelig Covid Night.

Hanno inaugurato il 2021 in diretta streaming dal Centro Asteria di Milano, con il nuovo spettacolo Fuoco Ai Limoni, in una speciale versione Capodanno. Un lavoro che ha saputo mettere in scena versi Danteschi e più di quattordici strumenti.

La scorsa estate, prodotti dal Teatro Franco Parenti di Milano e accompagnati dalla comica Annagaia Marchioro e dai DuperDu, hanno girato il Nord Italia con lo spettacolo: Quelli che… in Lombardia, uno show varietà tra musica, teatro, poesia e tanta allegria!

A novembre scorso, per la Milano Music Week, hanno suonato al Base di Milano insieme a un ospite d’eccezione: il maestro Paolo Tomelleri, con il quale tornano ad esibirsi a Cernobbio.



Jaga Pirates è un progetto nato dalla Compagnia del Cipresso, compagnia di teatro musicale formata da ex allievi della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e dei Corsi di Jazz della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, che dal 2014 conduce un progetto site-specific al Cimitero Monumentale di Milano, in occasione delle Giornate dei Musei a Cielo Aperto.

