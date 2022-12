Jack Savoretti a Lugano il 16 gennaio con un live elegante come le canzoni di Europiana

Il cantautore italo-inglese Jack Savoretti farà tappa al LAC di Lugano, non il prossimo 16 dicembre come annunciato in precedenza ma il 16 gennaio 2023, con il suo tour europeo, già sold out in numerose piazze, per presentare il suo ultimo album Europiana, che ha conquistato il primo posto nella classifica UK dei dischi più venduti. Dopo Singing to Strangers, che aveva già segnato una linea di demarcazione nel suo percorso artistico, Jack Savoretti è tornato con un progetto in cui la voglia di sperimentare e divertirsi con la sua band di sempre si sentono in ciascuna traccia.

Una consapevolezza già acquisita con lo scorso album e che viene qui riconfermata, una maturità che lascia spazio alla curiosità: con Europiana l?artista ripercorre le radici della musica che ha lasciato il segno nei decenni passati, reinterpretandole in chiave moderna e personale. Europiana è un album che vuole far ballare, sorridere e ricordare, grazie ad un sound vintage, ma allo stesso tempo moderno. Il titolo rimanda all'eleganza e allo stile romantico europeo, in particolare quello dell?Italia e della Francia degli anni '60 e '70: le spiagge dorate, il cielo limpido, la musica del piano bar e un bicchiere di vino al tramonto sono le suggestioni che il nuovo album di Jack Savoretti, unico nel suo genere, porta con sé.

L?evento è realizzato in collaborazione con My Nina Spettacoli.