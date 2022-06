Intorno al Festival, l’immancabile appuntamento ipnotico sul lago di Como all’alba

Uno degli appuntamenti più attesi e più seguiti di tutto il festival, l’alba al Parco della Villa del Grumello: i Percussionisti della Scala accompagnano il sorgere del sole, domenica 3 luglio. Altro appuntamento della rassegna gratuita Intorno al Festival del Festival Como Città della Musica, per scoprire e ri-scoprire luoghi particolarmente affascinanti della nostra città e del nostro lago.



L’evento più atteso degli Intorno al Festival è il concerto all’alba nel Parco di Villa del Grumello, in programma per domenica 3 luglio alle ore 5.15 del mattino.

Ad allietare il pubblico mentre il sole sorge saranno i Percussionisti del Teatro alla Scala con Il suono ipnotico. Il minimalismo americano da Steve Reich a Philip Glass.



L’ensemble di strumenti a percussione del Teatro alla Scala si dedica soprattutto al repertorio del Novecento. Il minimalismo è stato un movimento musicale d'avanguardia nato in America che si è sviluppato dalla prima metà degli anni 60 sino alla seconda metà degli anni 70 e ha l'enorme merito di portare l'avanguardia fuori dai confini delle accademie per entrare prepotentemente nel mondo della musica giovanile e conseguentemente fare l'opposto, portare giovani musicisti rock a interessarsi di avanguardia. Il minimalismo americano di New York ha due protagonisti, Steve Reich e Philip Glass. A differenza della sponda californiana, a New York nasce un minimalismo estremamente tecnico, ossessivo e matematico, tanto freddo da aprire al concetto di musica come processo che una volta messo in moto dal compositore va avanti in modo autonomo.

