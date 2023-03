Festival Jazz a Villa del Grumello, tutto il programma

Nel ricco programma di Villa del Grumello, non poteva mancare la musica, e in particolare il jazz che si armonizza perfettamente con le atmosfere e le sensazioni evocate dal parco storico naturalistico della Villa del Grumello, è un appuntamento fisso e attesissimo. Nella rassegna “Villa del Grumello Jazz Festival” (15, 16, 18 giugno), giunta alla sua terza edizione, artisti di fama internazionale si esibiranno in quattro concerti regalando al pubblico serate di altissimo livello musicale. Si spazia dal chitarrista e compositore Livio Gianola, che affascina il pubblico con le sue opere originali, contraddistinte da raffinate armonie e da melodie accattivanti (giovedì 15 giugno ore 21.00), ad un omaggio al leggendario chitarrista jazz Wes Montgomery con Alessio Menconi Organ Trio (venerdì 16 giugno ore 21.00), al sassofonista, compositore, arrangiatore e flautista argentino Javier Girotto (domenica 18 giugno ore 18.30) fino al jazz “puro” di Antonio Faraò, noto in tutto il mondo come uno dei migliori pianisti jazz europei, con il sassofonista Chico Freeman (domenica 18 giugno ore 21.00).

Programma

Giovedì 15 giugno

ore 21 LIVIO GIANOLA FLAMENCO ENSEMBLE

Grazie alla sua particolare tecnica chitarristica, Livio Gianola affascina il pubblico internazionale con le sue opere originali, contraddistinte da raffinate armonie

e da melodie accattivanti. Il sound del gruppo accompagna la performance di Lara Ribichini, danzatrice di flamenco di grande esperienza.

Livio Gianola, chitarra - Francesco Perrotta, percussioni - Stefano Lanza, flauto - Flaviano Braga, fisarmonica/bandoneon - Lara Ribichini, danza

Venerdì 16 giugno

ore 21 MENCONI ORGAN TRIO

Alessio Menconi celebra il centenario della nascita del suo idolo Wes Montgomery, eseguendo con il suo trio brani celebri del leggendario chitarrista jazz, arrangiati in maniera personale pur mantenendo il “sound” e l’atmosfera originale; oltre a brani del proprio repertorio.

Alessio Menconi, chitarra - Alberto Gurrisi, organo - Alessandro Minetto, batteria

Domenica 18 giugno

Serre Villa del Grumello

ore 18.30 JAVIER GIROTTO TRIO

Il saxofonista argentino Javier Girotto rende omaggio ad Astor Piazzolla.

“Tango Nuevo Revisited” è un tributo con interpretazioni dal sapore jazzistico al suo capolavoro “Tango Nuevo”, registrato con Gerry Mulligan.

Javier Girotto, sassofono baritono & leader - Gianni Iorio, bandoneon Alessandro Gwis, pianoforte & elettronica

ore 21 CHICO FREEMAN ANTONIO FARAÒ QUARTET

Chico Freeman e Antonio Faraò rendono omaggio al mito John Coltrane

– immensa fonte di influenza ed ispirazione - rivisitando alcuni dei suoi classici, proposti assieme a loro composizioni.

Chico Freeman, sax - Antonio Faraò, pianoforte - Yuri Goloubev, double bass Paolo Pellegatti, percussioni

Durante il Festival, attivo il Ristoro aromatico e spontaneo del Parco del Grumello

a cura di La Breva e20+3 Catering.