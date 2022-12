Concerto di Natale a Villa Gallia: la musica di Fabius Constable & Celtic Harp Orchestra

Sabato 17 dicembre 2022 alle ore 19 prima e alle ore 21 poi (per il Gran Gala') a Villa Gallia a Como la formazione orchestrale di arpe più imponente e stabile conosciuta sul panorama nazionale e internazionale, la Celtic Harp Orchestra, torna con il tradizionale appuntamento natalizio entrato ormai tra gli eventi più attesi.

Non ma ben due concerti inediti ed elettrizzanti. Alla conduzione il Maestro Fabius Constable, nome d’arte che da vent’anni identifica l’italianissimo comasco Fabio Conistabile musicista polistrumentista, compositore, virtuoso dell’arpa e direttore della Celtic Harp Orchestra. La sua sensibilità interpretativa e l’inconfondibile stile compositivo sono valsi a lui e all’ensemble di arpe più conosciuto e apprezzato del panorama internazionale centinaia di recensioni, collaborazioni illustri – Arnoldo Foà, Willi Burger, Andrea Bocelli – e diversi riconoscimenti per l’impegno e la capacità divulgativa del made-in-Italy nell’ambito musicale e della cultura italiana. Persino i reali d’Inghilterra sono rimasti incantati dalla musica espressamente composta in occasione della nascita della principessa Charlotte, secondogenita dei Duchi di Cambridge William e Kate.

La Celtic Harp Orchestra nasce nel 2002 da un curioso e fortunato esperimento di Fabius Constable, suo fondatore e direttore. Da allora non solo mantiene stabilmente l’organico arpistico più corposo al mondo ma intraprende un fitta attività concertistica che evolve dalla musica tradizionale fino a proporre un repertorio originale e raffinato di composizioni che traggono dalla cultura italiana e si fondono magistralmente con tutte le culture e i generi musicali passati e moderni. I suoi concerti dal sapore internazionale trasportano il pubblico in un vero e proprio spettacolo multisensoriale che ne amplificano l’impatto sonoro e visivo. Insignita di prestigiosi riconoscimenti istituzionali, la Celtic Harp Orchestra è da sempre testimonial e porta bandiera della più radicata tradizione italiana per il costante impegno nell’ambito del sociale e della diffusione del patrimonio culturale italiano. Per la serata di sabato 17 dicembre Fabius Constable e i suoi ineguagliabili musicisti in grande spolvero presenteranno uno spettacolo natalizio ma dal carattere fortemente evocativo e inaspettato in perfetto stile Celtic Harp Orchestra - italiana a dispetto del nome - per offrire un'esperienza artistica vivace, profonda e travolgente.