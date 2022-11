Como Gospel Choir: concerto nella Chiesa di San Martino a Tavernerio

Domenica 13 novembre, il Como Gospel Choir si esibirà nella Chiesa di San Martino a Tavernerio alle 21. L’appuntamento si inserisce nel calendario di eventi legati ai festeggiamenti per il Santo Patrono del paese. In entrambe le occasioni, il coro proporrà una scaletta di 17 brani della tradizione e del gospel moderno. Il Como Gospel Choir è composto da 30 elementi e annovera coristi e solisti di varie provenienze, nazionali e internazionali. La direttrice del coro, la lodigiana Marta Meazza, è un riferimento importante per le sue capacità e competenze tecniche e vocali. Il Como Gospel Choir, grazie alla lungimiranza e alla tenacia del presidente Stefano Vita, si è costituito come Associazione di Promozione Sociale il 14 ottobre 2021, promuovendo la propria finalità: trasmettere l'amore per la musica gospel come veicolo di preghiera e come "parola di Dio" (God-spell) e diffondere la cultura musicale e artistica quale valore sociale. Obiettivo primario è sostenere e supportare attività e progetti di interesse generale e di utilità sociale.