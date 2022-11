Como Gospel Choir, tutte le date del tour natalizio

Il Como Gospel Choir torna in scena con il “Christmas Tour 2022”. Sette concerti per il coro gospel comasco, guidato dal presidente Stefano Vita, che porteranno il coro e la sua band anche oltre i confini di Como e della Lombardia. La prima data del tour natalizio sarà a Cavenago Brianza (MB), sabato 3 dicembre alle 16 in Piazza Libertà. Il giorno seguente, domenica 4 alle 16, il coro tornerà in provincia di Como, per esibirsi in Piazza Torre Rusca a Civello, frazione di Villa Guardia.

Doppio impegno anche la settimana successiva: giovedì 8 dicembre alle 18, sconfinamento in provincia di Piacenza, nel caratteristico borgo di Castell’Arquato vestito a festa per Pop Lab, mentre sabato 10 alle 17 ci sarà un concerto in Piazza Broletto a Lodi. Nuova tappa “comasca” con l’esibizione al Bar Caffecchio di Cantù (località Fecchio) giovedì 15 alle 21, mentre domenica 18 al Teatro Binario 7 di Monza, alle 16.30, concerto in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

L’ultima data prima di Natale vedrà il coro cantare nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Alzate Brianza, in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo: appuntamento martedì 20 dicembre alle 21. Già fissato, dopo le feste, un concerto in Svizzera, alla Chiesa di San Giovanni a Morbio Superiore, domenica 22 gennaio alle 17.

La scaletta – in occasione del “Christmas Tour” – sarà rivista con l’inserimento di alcune canzoni natalizie, che affiancheranno i brani del gospel moderno e della tradizione. Il Como Gospel Choir è composto da 30 elementi e annovera coristi, musicisti e solisti di varie provenienze, nazionali e internazionali. La direttrice del coro è la lodigiana Marta Meazza.